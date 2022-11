annonse

Den amerikanske marinens nyeste hangarskip, USS Gerald R. Ford, foretok nylig sitt første internasjonale havnebesøk da det la til kai ved Halifax, Nova Scotia, Canada.

– Vi har operert sammen med våre allierte og partnere på åpent hav, og trent på vår interoperabilitet, sa kaptein Paul Lanzilotta i en uttalelse, og la til:

– Å besøke Halifax gir oss en sjanse til å bygge enda sterkere relasjoner med lagkameratene våre, styrke partnerskapet vårt og la våre seilere utforske den rike kulturen og det gjestfrie folket i Canada.

USS Gerald R. Ford ble utplassert fra hjemhavnen i Norfolk, Virginia, 4. oktober og har siden gjennomført flere multinasjonale maritime øvelser og operasjoner i Atlanterhavet med NATO-allierte Canada, Spania, Danmark, Nederland og Tyskland.

– Etter dette havnebesøket, vil Gerald R. Ford Carrier Strike Group fortsette sin utplassering i Atlanterhavet, gjennomføre trening og operasjoner sammen med NATO-allierte og partnere for å forbedre integrasjonen for fremtidige operasjoner og demonstrere den amerikanske marinens forpliktelse til en fredelig, stabil og konfliktfri atlanterhavsregion, heter det i en uttalelse fra den amerikanske marinen.

Utviklingsproblemer

Selv om USS Gerald R. Fords nylige havnebesøk markerer en betydelig milepæl for verdens nyeste, største og mest avanserte hangarskip, har reisen dit vært preget av flere utviklingsproblemer.

Som det første av den amerikanske marinens Ford-klasse av superhangarskip, anvender USS Gerald R. Ford flere nye teknologier, inkludert hangarskipets utskytingssystem for fly, en elektromagnetisk katapult som erstatter de eldre dampdrevne katapultene. De elektromagnetiske oppskytningssystemene drar nytte av hangarskipets massive elektriske kraftgenerering, muliggjort av høyeffektive kjernefysiske kraftgeneratorer, men utskytningssystemet har opplevd tekniske problemer under hangarskipets utvikling.

Et annet problem var hangarskipets interne heiser, massive heiser som frakter fly og ammunisjon til skipets dekk fra innsiden av skipet. De interne heisene led også av pålitelighetsproblemer knyttet til skipets generering av elektrisitet.

Disse problemene sår tvil om hangarskipets evne til å overleve til sjøs og effektivt og pålitelig «skyte ut» fly opp i luften ved hjelp det nye katapultsystemet.

Selv om den amerikanske marinen er fast bestemt på at utfordringene har blitt tatt hånd om og ikke vil være et problem for påfølgende skip, er det uklart i hvilken grad dette er tilfelle eller hvordan dette vil påvirke Ford-klassen når det gjelder produksjonsforsinkelse eller kostnader.

