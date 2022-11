annonse

Det er neppe en ukjent bivirkning fra covid-19 som har gjort norske videregående skoleelever faglig sterkere.

Likevel er det et faktum at elevenes karaktersnitt gikk opp under corona-pandemien. Mulige forklaringer er at elevene fikk mer tid til å lese, at lærere tok høyde for at digitalt undervisning var nytt og uprøvd, og ikke minst at avgangseksamen, som er ment å justere karakterene fra klasserommet, ble avlyst tre år på rad.

Forleden slo VG opp at det i skoleåret 2021-2022 nærmest drysset seksere over norske vgs-elever. 12 av 100 karakterer i offentlige videregående skoler var seksere, opp fra 10 før pandemien. For private videregående skoler var andelen 17 av 100, en økning fra 13,5 før Sars-CoV-2 brøt ut i begynnelsen av 2020.

annonse

Opplæringsforskriften er klar på at karakter seks er forbeholdt fremragende kompetanse i faget. Hvis man bare er veldig god, skal man som regel ha fem.

Les også: Raser mot premiering av topp-elever: – Jeg kjente tårene presse på

Men også før pandemien befant karakterene seg i en stigende trend. Ifølge VGs beregninger gis det i dag dobbelt så mange seksere som for ti år siden. Aftenposten spør derfor om norske elever virkelig er blitt flinkere – eller lærerne slappere.

annonse

Aftenposten poengterer at inflasjonen i seksere trekker opp karaktersnittet for opptak til studier. De som hadde gode utsikter med seksere i alle fag, vil i dag kunne trenge ekstra poeng for alder, utdanning eller gjennomført førstegangstjeneste.

– Hvis det er slik fatt, er det all grunn til å la seg imponere over elevene for tiden, heter det sarkastisk fra avisen, som imidlertid tror lærerne har senket terskelen for å gi toppkarakter. Aftenposten antyder at dette truer den norske opptaksmodellen.

Saken fortsetter.

I dag foregår opptak til bachelorstudier som kjent gjennom Samordna opptak, hvor data fra vitnemål mottas og behandles elektronisk. Hovedregelen er at det bare er karaktersnittet fra videregående som legges til grunn. I tillegg finnes det en avgrenset ordning med poeng for kjønn, alder, realfag, språkfag, folkehøyskole og militærtjeneste.

I motsetning til andre land har Norge – med visse unntak – ikke egne opptaksprøver, intervjuer eller porteføljekonkurranser hvor for eksempel frivillig arbeid eller prestasjoner innen idrett, musikk og kultur gir uttelling utover skolekarakterene.

annonse

I praksis gjør dette at norske vgs-elever ikke har incentiver til å engasjere seg utenfor skolen, men bidrar også sosialt utjevnende, siden det gjerne er barn fra ressurssterke familier som kan delta på slikt som Unge Forskere og Forskerfabrikken.

Les også: Professor klager over dårlige karakterer i 2020, nå reagerer studentene: – Du e fette sjuk i hodet

– Når de videregående skolene ikke gjør jobben med å fungere som en effektiv sil inn mot høyere utdannelse, kan man spørre seg hva som bør gjøres i stedet. Det kan ikke være opp til den enkelte lærer å få bukt med inflasjonen i høye karakterer.

– Det som ser ut til å tvinge seg frem, er andre regler for opptak til universiteter og høyskoler. Det er synd. Samordna opptak er både den enkleste og billigste måten å gjøre det på, kommenterer Aftenposten på lederplass. De konkluderer med at dagens karakterer er i ferd med å bli ubrukelige.

Avisen frykter at tid og penger sløses vekk på lang og dyr forbedring av karakterene etter bestått videregående. En annen konsekvens av sekserinflasjonen er at avgangselevene i årene 2020, 2021 og 2022 piler forbi folk som fikk vitnemål før pandemien.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT