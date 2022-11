annonse

Skal du selge bolig nå må du regne med kutt i prisen og en ekstra runde med visninger.

Halvparten av boligene som ble solgt i Oslo i oktober gikk under prisantydning, og boligekspertene tror prisfallet blir kraftigere enn det pleier.

Avisa Oslo skriver at tall fra Eiendomsverdi, som følger med på aktiviteten i det norske boligmarkedet, viser at halvparten av boligene som er blitt solgt i oktober har gått under prisantydning. Det er blitt solgt omtrent like mange boliger som samme måned i fjor, og salgstakten er fortsatt høy.

Tilbudssiden har for alvor løsnet, skriver de, og sier at Finn.no i forrige uke hadde 30 prosent flere boligannonser sammenlignet med samme periode i fjor. Volumet er helt likt som i 2019 og 2018. Besøkstallene per annonse i Oslo er ned rundt ti prosent.

– I tillegg ser vi at en økende andel av annonsene i Oslo blir liggende usolgt og løftet til toppen av listen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Linda Glomlien i Finn.no.

Grethe Meier i Privatmegleren forklarer nedgangen med to forhold. For det første økte boligprisene mye i første halvår. Den andre grunnen er at renter og økte levekostnader begynner å bite. Meier forteller at volumet er litt ned fra i fjor, men påpeker at fjoråret var ekstraordinært. Også omløpshastigheten er høy, selv om salgstakten har roet seg litt.

Hedda K. Ulvness i Eie eiendomsmegling forteller at det går tregere, og det hoper seg litt opp, men ting blir solgt.

– I oktober har det tatt 23 dager å selge en bolig i snitt. Det var elleve dager i mai, og helt nede i ni dager i mars, sier hun.

