annonse

Arild Hermstad er nestleder i MDG, han mener at Norge er tafatte og vil ha havvind.



– Ikke langt fra våre grenser, i Åland, planlegges det som kan bli verdens største havvindpark. Etter planen skal prosjektet produsere strøm til rundt åtte millioner husholdninger. Våre nabolands ambisjoner om et effektivt og grønt energiskifte er inspirerende å være vitne til, skriver Hermstad i Klassekampen, og legger til:

– Land etter land rundt oss sørger for tydelige, forutsigbare og gunstige rammer som gjør at bedrifter tør å satse på fremtidens næringer. Skal vi få til det grønne skiftet på den tiden vi har, er slike rammevilkår helt nødvendig.

annonse

Les også: Oslos karbonfangst blir enda dyrere: – Milliarder av kroner rett i dass (+)

Hermstad forteller at Norge er landet med aller mest havareal og de største fortrinnene for utbygging av havvind i hele Europa. Men han mener at regjeringen, som kun stemte for havvindmål innen 2040, er uten visjoner og ekstremt treg.

– Snur vi ikke skipet raskt, vil vi kunne tape store verdier i fremtiden når vi havner teknologisk langt bak andre land som satser, sier han, og fortsetter:

annonse

– Men da må vi tørre å skalere opp satsingene på ren energi og lage gunstige politiske rammer for den største løsningen av de alle – havvind. Legger vi alle kortene våre i en næring EU har ambisjoner om å frigjøre seg fra på sikt, gjør vi oss selv en bjørnetjeneste. Derfor må vi legge bort planer om å lete etter mer olje og gass og heller utvikle verdier og teknologi som vi kan bruke til å trygge vår egen velferdsstat i generasjoner fremover.

Les også: Tybring-Gjedde angriper «bilfritt byliv»: – Egoistisk politikk for de få (+)

Hermstad sier at det som skjer i Østersjøen nå er en del av en overgang fra fossil til fornybar energi som vil endre energimarkedene for alltid, og som gir håp om at vi kan løse klimakrisen. Den reisen bør Norge ta del i fremfor å stå på sidelinjen mens toget tar av fra perrongen, skriver han.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT