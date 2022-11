annonse

Når terreng og kart ikke passer overens eller virkeligheten ikke samsvarer med det foretrukne narrativ, søker makta heller å endre terrenget enn å akseptere fakta. Virkeligheten omskrives stadig med «nyspråk», på samme måte som i den totalitære superstaten Oceania i George Orwells dystopiske bok 1984.

Nå søker CNN, CNBC og store deler av liberale media i USA å forklare overfallet på Paul Pelosi, ektefellen til Nancy Pelosi (D) og Speaker of the House, som forårsaket av høyresidens hatytringer og splittende språk. Inntrengeren, David DePape, beskrives som Trump-tilhenger og opphengt i konspirasjonsteorier og at valget i 2020 var stjålet.

Saken kjøres i media for alt den er verdt. Til og med påtalemyndighetenes representant, District Attorney Brooke Jenkins, unnlot ikke å slå politisk mynt i samme retning, noe som viser hvor sterkt også påtalemyndigheter, domstolene og administrasjonen føderalt og i delstatene er politisert.

Nå er det klekket ut et nytt begrep, «stokastisk terror».

Høyresidens splittende hatretorikk har, ifølge liberale media, ført til at mentalt ustabile personer er gjort til tikkende bomber som når som helst kan utføre voldshandlinger rettet mot Demokratene. En hendelse betegnes som stokastisk hvis den inntreffer med en kjent eller estimerbar hyppighet men uten at man kan forutsi når den inntreffer.

Det var altså det som skjedde da en hjemløs, mentalt utilregnelig rusmisbruker, BLM-tilhenger og praktiserende nudist som bodde i en forfallen skolebuss, trengte seg inn i Pelosis hjem i San Fransisco fredag natt og slo Paul Pelosi i hodet med en hammer.

At noe slikt kunne skje var, ifølge liberal presse, altså egentlig ikke uventet slik som Republikanerne har holdt på. Det var bare vanskelig å forutse når og hvor det ville inntreffe. Det forhold at inntrengeren kom seg inn i huset uten at sikkerhetsvaktene grep inn og at de begge var i bare underbuksa da politiet kom, har imidlertid startet spekulasjoner.

Men det har selvfølgelig ingen ting å gjøre med Demokratenes «defund the police» politikk som har ført til sterkt økende kriminalitet særlig i stater styrt av Demokratene, eller en forfeilet sosialpolitikk særlig når det gjelder de stadig flere hjemløse som faller utenom systemet pga. dyrtid og stigende renter, og som det er særlig mange av i California og i San Fransisco spesielt.

Måten å omskrive virkeligheten på og fornekte de faktiske realiteter minner om Masud Gharahkhani, vår muslimske iransk-norske stortingspresident, og hans fornektelse av at den kurdisk-norske muslimen Zaniar Matapour, som skjøt vilt rundt seg og drepte to på Karl Johan i sommer, hadde noe med islam å gjøre. Dette til tross for at PST kunne slå fast at terroristen var med i et islamsk nettverk, hadde tette forbindelser med den islamske ekstremisten Arfan Bhatti og ropte Allahu Akhbar under angrepet.

Heldigvis lever vår egen PST-sjef fortsatt i virkelighetens verden selv om stortingspresidenten lever i en annen. I USA har virkelighetsfornektelsen og galskapen nådd nye høyder. Det topper seg nå som det bare er en uke igjen til mellomvalget neste tirsdag.

