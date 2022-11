annonse

Knapphet på gass, stigende inflasjon og ikke minst Ukraina-krigens økonomiske ringvirkninger gir tysk næringsliv og industri lite å se frem til.

Ifølge en undersøkelse som Det tyske industri- og handelskammer (DIHK) i dag la frem, mener et flertall av landets bedrifter at det verste fortsatt er foran oss når det gjelder den økonomiske nedgangen.

De forventer en hard vinter og et vanskelig år 2023. Hittil i år har Tysklands BNP steget med 1,4 prosent. Mens regjeringen fremover anslår en BNP-nedgang på 0,4 prosent, mener DIHK det blir -3 prosent.

– Dette er den dårligste verdien vi noen gang har målt siden undersøkelsen startet i 1985, sier Martin Wansleben, daglig leder i DIHK, ifølge Focus.de.

Wansleben forklarer pessimismen med energikrisen, stigende inflasjon og det han kaller dystre utsikter for verdenshandelen.

Det kuttes særlig hos energikrevende produsenter av halvfabrikata og mellomprodukter. I kjemisk industri ser over en av fire bedrifter seg nødt til å redusere driften. I gummi- og plastindustrien er tallet over en av fem.

24.000 bedrifter i 52 ulike bransjer har besvart DIHKs undersøkelse. 52 prosent av respondentene tror de neste tolv månedene blir verre enn nå, mens åtte prosent ser for seg bedring sammenliknet med i dag.

Saken fortsetter.

EU-kommisjonen skriver i sin prognose for tysk økonomi at bygg og konstruksjon sørget for en oppgang i BNP på 0,4 prosent i første kvartal 2022.

Samtidig trakk det totalen ned: lavere privat konsum etter covid-19 og mindre eksport samt flaskehalser i global frakt som følge av krigen i Ukraina.

Fra en forventet årlig BNP på 1,4 i 2022 anslår EU-kommisjonen en BNP på 1,3 neste år, samtidig som inflasjonen synker fra 7,9 til 4,8 prosent.

