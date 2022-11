annonse

Som en Bibelens Moses synes Kjell Inge Røkke å ha satt i gang en eksodus av rikinger fra påstått avgiftsåk her i Norge til det forjettede alpe- og lavskattlandet Sveits.

Siden 12. september, da Røkke kunngjorde at han flytter til Lugano sør i Sveits, har milliardær på milliardær, foruten en hop med mangemillionærer, slått følge, herunder Ole A. Halvorsen, Tord Ueland Kolstad, Borger Borgenhaug og Anders Måsøval.

Bakgrunnen er Støre-regjeringens skjerpelse av formuesskatten, utbytteskatten og likningsverdien på aksjer. Oppå det hele kommer 40 prosent grunnrenteskatt på havbruk, vind- og vannkraft.

Summen er at formue beskattes høyere, at man må betale økt skatt på utbyttet som formuesskatten skal betales med, og at grunnrenteskatt gir selskapene mindre overskudd og dermed utbytterom.

I går ble det kjent at fire milliardærer forlater Norge. Det er barnehageeierne Hans Jacob og Randi Sundby, eiendomsinvestor Kim Erla og teknologigründer Odd Johnny Winge, for øvrig venn av tidligere Tandberg-sjef Fredrik Halvorsen. Dette melder henholdsvis Fagbladet og Dagens Næringsliv.

– Dette er ingen skatteflytting til Sveits, sier Hans Jacob Sundby til Fagbladet. Han viser til at selskapet driver barnehage i ti land fordelt på tre verdensdeler og derfor har behov for å bo mer i midten av Europa – for eksempel for å raskere kunne reise til India, hvor de nå planlegger ekspansjon.

Finansavisen har tidligere poengtert at Winge gjennom sitt aksjeselskap eier en Bygdøy-villa til 300 millioner kroner og dermed kan få en gedigen skatteregning. Regjeringen har nemlig også foreslått å uttaks- og utbyttebeskatte hus, hytter, biler, båter og helikoptre som eies av aksjeselskaper med mindre det kan dokumenteres kommersiell utleie. Winge vil dermed risikere årlig skatt på inntil 26 prosent av boligens verdi.

