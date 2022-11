Kreml ser spesielt etter soldatene som flyktet til Iran i fjor, etter den kaotiske amerikanske tilbaketrekkingen fra Afghanistan, opplyser tre tidligere afghanske generaler til nyhetsbyrået AP.

Generalene opplyser at Russland forsøker å rekruttere tusenvis av de tidligere elitesoldatene til en fremmedlegion som skal kjempe i Ukraina.

annonse

Som lokkemidler bruker Russland blant annet en lønn på 1500 amerikanske dollar i måneden og løfter om beskyttelse til soldatene og deres familier, slik at de kan unngå å bli deportert til det Taliban-styrte Afghanistan, hvor de venter en usikker fremtid.

Wagner-gruppen

Ifølge general Abdul Raouf Arghandiwal, ledes rekrutteringsinnsatsen av det russiske leiesoldatselskapet Wagner.

annonse

Arghandiwal opplyser også å være i kontakt med flere av de tidligere afghanske elitesoldatene som oppholder seg i Iran via tekstmelding. Han sier at de frykter deportasjon til Afghanistan mest av alt og er villig til å gjøre mye for å unngå det.

– De vil ikke kjempe, men de har ikke noe valg, sa han og la til:

– De spør meg, gi meg en løsning. Hva skal vi gjøre? Hvis vi drar tilbake til Afghanistan, vil Taliban drepe oss.

Uklart antall

General Hibatullah Alizai, som var den siste hærsjefen i Afghanistan før Taliban tok over makten, forteller at en tidligere afghansk sjef for spesialstyrken bidrar i rekrutteringen. Han har bodd i Russland og snakker språket.

annonse

Det er imidlertid uklart hvor mange av de afghanske spesialsoldatene som flyktet til Iran, som allerede er blitt kontaktet av russerne, men det antas at minst 400 spesialsoldater vurderer tilbudet.