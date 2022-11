annonse

I det rentene på amerikansk føderal gjeld fortsetter å skyte i været, kan rentebetalingene potensielt overgå forsvarsutgiftene allerede i 2025.

Den amerikanske føderale regjeringen betalte 475 milliarder dollar i netto rentebetalinger i regnskapsåret 2022 som endte i september – opp fra 352 milliarder dollar året før, ifølge nye tall fra det amerikanske finansdepartementet.

Utviklingen er dramatisk. Tallet kommer til å overgå de rundt 750 milliarder dollarene som USA vil bruke på forsvar en gang mellom 2025 og 2026, ifølge Dan White, en økonom i Moody’s Analytics.

– Det gjør alle litt nervøse. Uansett hvem som vinner mellomvalgsperioden eller i 2024, er det virkelig vanskelige beslutninger som må tas. Dette kommer virkelig til å sette håndjern på dem, sa han i et intervju med CNN.

Aggressive lånekampanjer

USAs sentralbank har lenge holdt rentene historisk lave i et forsøk på å oppmuntre til økonomisk vekst. Dette har bidratt til aggressive lånekampanjer av både Trump- og Biden-administrasjonen, som har ført til at USAs statsgjeld har økt til over 31 billioner dollar for første gang noen sinne i år.

– Dette har spolt oss nesten en hel generasjon fremover når det gjelder gjeld, sa White.

Nedoverpress

Med inflasjon fortsatt over 8 prosent, langt over den amerikanske sentralbankens mål på 2 prosent, er det usannsynlig at tempoet i renteøkningene vil bremses denne uken. Med nedoverpress på økonomien for å bremse inflasjonen, kan USA ha problemer, ifølge White.

– Ettersom renteøkninger presser økonomisk aktivitet ned og rentekostnadene opp, kan USA snart være i en posisjon der landet sliter med å betale sine rentebetalinger, sa han.

En resesjon i USA, som flere økonomer anser som stadig mer sannsynlig, vil gjøre det enda vanskeligere for den føderale regjeringen å betale renteutgiftene, siden stater vanligvis bruker mer på sosiale programmer under lavkonjunkturer, argumenterer White.

