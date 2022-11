annonse

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket onsdag Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan for rollen han har spilt for å bevare kornavtalen med Russland.

I en Twitter-melding skriver Zelenskyj at han snakket med Erdogan på telefonen onsdag og takket ham for å ha deltatt aktivt for å redde avtalen.

«Jeg takket president @RTErdogan for hans aktive deltakelse i å bevare kornavtalen, for hans standhaftige støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Vi diskuterte ytterligere skritt for å returnere ukrainske krigsfanger og politiske fanger. Jeg regner også med støtte fra Tyrkia,» skrev han.

Avtalen sikrer at Ukraina fortsatt kan eksportere korn via Svartehavet.

Nylig kunngjorde russiske myndigheter at de trekker seg fra avtalen. Det skjedde etter et angrep på den russiske svartehavsflåten på Krim-halvøya.

