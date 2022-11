annonse

USAs president Joe Biden advarte onsdag igjen om at republikanerne ser ut til å ta over makten i mellomvalget, og hevdet at «selve Amerikas sjel» var i fare.

– Vi folket må bestemme om rettsstaten vil seire eller om vi vil la de mørke kreftene og tørsten etter makt settes foran prinsippene som har ledet oss lenge, sa Biden under en tale holdt inne på Union Station i Washington D.C. torsdag.

Biden begynte talen med å snakke om overfallet på Paul Pelosi fredag. Presidenten koblet angrepet til 6. januar, da Trump-tilhengere stormet kongressbygningen i Washington D.C. for å protestere mot presidentvalget i 2020.

annonse

Biden beskyldte tidligere president Donald Trump for å bestride valgresultatet, som han hevdet bare økte antallet episoder med politisk vold.

– Vi avgjør ikke uenighetene våre i USA gjennom et opprør, en mobb eller en kule eller en hammer. Vi avgjør dem fredelig gjennom kampurnen – stemmeurnen, sa han.

«Ekstrem MAGA»-republikanere.

annonse

Biden advarte videre om at over 300 republikanere som stiller til valg har stilt spørsmål ved gyldigheten til presidentvalget i 2020, som symboliserte «autokratiets appetitt» mot amerikansk demokrati.

Les også: USA: Biden advarer mot farlige MAGA-republikanere

– I dette øyeblikket må vi konfrontere disse løgnene med sannheten. Selve fremtiden til vår nasjon er avhengig av det, sa han og kalte det et «avgjørende øyeblikk» i amerikansk historie.

– Vi må med en overveldende samlet stemme snakke som et land og si at det ikke er noe sted for intimidering av velgere eller politisk vold i USA. Ingen tid, ingen plass noensinne, la han til.

En trussel mot demokratiet

annonse

Biden gjentok mange av synspunktene om demokrati som han har fremlagt siden han ble sverget inn som USAs 46. president. Presidenten antydet at demokratiets fremtid i USA er truet og at det er viktigere enn alle andre spørsmål.

Han beskyldte igjen republikanerne for å sette demokratiet i USA i fare og antydet at amerikanere må stemme på Demokratene for å redde landets fremtid.

– Vi må stemme, vite hva som står på spill, og ikke bare politikken i øyeblikket, sa han.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT