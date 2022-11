annonse

Det hvite hus anklaget onsdag Nord-Korea for i det skjulte å sende et «betydelig antall» artillerigranater til Russland til støtte for invasjonen av Ukraina.

Talsmann for USAs Nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby, sa ifølge Defense News at USA tror Nord-Korea «prøver å få det til å se ut som om de [artillerigranatene] blir sendt til land i Midtøsten eller Nord-Afrika».

Kirby nektet å gi et spesifikt estimat på mengden ammunisjon som skal ha blitt sendt fra Nord-Korea for å styrke den russiske krigsinnsatsen.

– Nord-Korea forsyner i det skjulte ammunisjonen til Russland, men at vi fortsatt overvåker dette for å avgjøre om forsendelsene faktisk er mottatt, sa Kirby.

Kirby insisterte imidlertid på at de nordkoreanske forsendelsene «ikke kommer til å endre krigens gang», med henvisning til vestlige innsatser på å forsyne det ukrainske militæret på nytt.

Det hvite hus ville heller ikke spesifisere transportmåten eller om USA eller andre nasjoner ville forsøke å hindre forsendelsene til Russland.

