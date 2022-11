annonse

De tre siste månedene har 10 millioner korn og andre matvarer blitt skipet ut fra Ukraina takket være kornavtalen, ifølge FNs toppsjef António Guterres.

Han understreker at avtalen utgjør en forskjell og reduserer risikoen for sult over hele verden.

– Per i dag har 10 millioner tonn korn og andre matvarer blitt skipet gjennom svartehavskorridoren. Det har kun tatt tre måneder å nå denne milepælen, sier Guterres torsdag, ifølge NTB.

annonse

Ifølge FN-sjefen ble avtalens betydning tydelig da Russland for få dager siden trakk seg fra avtalen, for så å slutte seg til den igjen onsdag.

Det førte raskt til at matvareprisene på verdensmarkedene begynte å stige igjen.

– Avtalen fungerer. Det er vårt kollektive ansvar å sørge for at den fortsatt fungerer smidig, sier Guterres.

annonse

Han ber også om at de siste hindringene for eksport av russisk mat og gjødsel fjernes.

– Gjødselmangelen påvirker allerede bønder rundt omkring i verden. Vi kan ikke tillate at mangel på gjødsel i verden utvikler seg til global matmangel, sier han.

Russland har vist stor misnøye med at landet ikke har fritt kunnet eksportere korn og gjødsel som følge av vestlige sanksjoner.