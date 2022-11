annonse

Det går mot en forventet vond tid.

Vi lærer av tidligere vonde tider, og denne nyttårsperioden vil sannsynligvis bety flere uskyldige dyrs liv på grunn av en politikk som ikke har grenser når det gjelder uvitenhet, faktaresistens, naturidioti og ulvehat. Jeg skriver «sannsynligvis» fordi staten har vist de tre siste nyttårsperiodene at de gir totalt blaffen i norsk lov og rett.

Tradisjonen tro regner dyrevernerne med at regjeringen vil vente til det lengste før de forkynner at de kommer til å bryte loven med like stor arroganse som de siste tre årene. Det handler om dreping av ulv innenfor ulvesonen. Noe som staten er dømt for i to rettsetasjer og likevel har utført de to årene etter at de ble anmeldt og havnet i rettssystemet. Rettssaken handlet om å drepe ulver innenfor sonen i 2020. Og lovbruddet gjentok seg i 2021 og 2022.

TTT. Ting Tar Tid. Og i rettslandskapet i Norge tar det utrolig lang tid. Såpass lang tid at vitner kan risikere å glemme hva som skjedde før sakene kommer opp i rettssalene. Om man ser på NOAHs rettssak mot staten og gangen i dette samt rettsapparatets saltomortaler i saken, så er det ikke rart at folk ikke begriper hva som egentlig er lov og rett her i landet. Bare noe så hårreisende som Birgittesaken hvor fetteren ble frikjent, men likevel måtte betale erstatning, ga meg tanker om «hva i all verden skjer i dette landet?» før jeg ble engasjert i urettferdighetene rovdyr blir utsatt for i Norge. Det hører jo ingen steder hjemme at noen som er dømt i Tingretten skal anke og utføre samme lovbrudd før det havner i Lagmannsretten, og samtidig få klarsignal av Lagmannsretten for å utføre dette lovbruddet i nåtid, før de deretter blir dømt for lovbruddet som ble utført to år tidligere… i Lagmannsretten et halvt år senere.

Men slik ble det. Og nå er vi der snart igjen. De forrykte rovviltnemndene har bestemt seg for at utryddelsespolitikken i Norge går alt for sent med innavlstaktikken, så nå vil de bli kvitt alle ulvene i Norge – både i og utenfor sonen. Bernkonvensjonen bruker de til å tørke seg bak med, samme hvor mye ordlyden sier at rødlista arter skal vernes i det habitatet de hører hjemme, som i dette tilfellet faktisk er Norge. Om Klima- og miljødirektoratet og Barth Eide velger å gå med på å drepe alt som rovviltnemndene vil ta kverken på, vil vi forstå enda mindre av rettssystemet i Norge. For vi venter på at saken skal opp i Høyesterett etter at staten selvfølgelig anket. Og mens vi venter kommer vi sannsynligvis til å se det samme som skjedde mens vi ventet på at saken skulle opp i Tingretten det første året og så Lagmannsretten det neste året: Barth Eide vil drepe ulv og kommer til å overse vernersidens protester – og vise like lite respekt i år som i fjor, for et rettssystem som stadig færre respekterer.

Forvirra? Det er ikke rart. Ingen kan forstå lov og rett når staten misbruker systemet slik som de gjør i ulvesaken. Hvorfor skal jeg respektere norsk lov og rett når staten gir så totalt blaffen?

