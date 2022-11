annonse

En aktivist fra Extinction Rebellion må møte i retten for å ha forstyrret fred og orden. Vedkommende nekter straffskyld, men vil ta straffen.

Extinction Rebellion er en global miljøbevegelse som tar i bruk sivil ulydighet i kampen for miljøet. Tirsdag starter en rettssak i Oslo tingrett mot en aktivist som er tilalt for syv punkter som går på å forstyrre alminnelig fred og orden ved utilbørlig atferd.

Extinction Rebellion skulle ha en markering utenfor retten.

– Men det gikk ikke som planlagt, sier klimaaktivisten til Varden.

Tiltalte fortalte før saken startet at han er forberedt på å bli dømt.

– Jeg tar straffen jeg får. Jeg vet ikke helt hva som venter meg for jeg har aldri vært i retten før, sier han, og legger til:

– Men jeg har brutt loven og forventer jeg får en straff for det. Det er jo slik når man bruker sivil ulydighet som virkemiddel. Jeg har ikke noe håp om å frikjennes.

I retten forklarte tiltalte at han hadde brutt loven med vilje.

– Jeg har brutt loven med vilje. Det er det som er sivil ulydighet. Jeg føler jeg er moralsk forpliktet til det. Leder i FNs klimapanel har oppfordret til å demonstrere for denne saken. Sivil ulydighet er et viktig virkemiddel i hvordan et demokratisk samfunn fungerer.

– Man får ikke til store og raske samfunnsendringer uten at det lages press fra folk. Det er kode rød for menneskeheten med tanke på klimakrisen. Det kunne ikke vært mer alvorlig. De som kjenner til alvoret i denne saken bør gjøre det som er nødvendig for endringer, sa tiltalte i retten.

