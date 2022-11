annonse

Den LO-tilknyttede avisen FriFagbevegelse har for tiden en reportasjeserie om nordmenn som opplever å ha dårligere råd på grunn av stigende strømpriser, inflasjon og rente.

De har tidligere omtalt tobarnsfaren Paul, som tjener 37.500 i måneden, og som har 6.000 kroner i biinntekt som badevakt for å «redde familiebudsjettet». Også Pauls kone, som arbeider i det offentlige, har begynt å jobbe mer overtid.

Nestemann ut i serien var en mann i førtiårene fra Tromsø. Som lydtekniker tjener han 43.000 kroner i måneden, men forteller at han har måttet begynne å nøye velge hva som skal handles og hele tiden se etter utgifter som kan kuttes i.

Selv om mannen dermed tjener 520.000 kroner i året og er alene i husholdningen, beklaget han seg over dårlig råd, og sa til FriFagbevegelse at han føler seg som en student igjen. (Studenter har en grunnstøtte på 129.000 kroner i året, red.anm.)

Resetts redaksjon fikk også med seg saken, og stusset på hvordan en overingeniør med 520.000 kroner i årslønn tilsynelatende må snu på skillingen.

Han har allerede kvittet seg med medlemskap på treningsstudio og droppet donasjoner til Palestinakomiteen. Men selv med lave, nordnorske strømpriser fryktet den 41 år gamle ungkaren at han i verste fall måtte kvitte seg med bilen.

– Blir det like dyrt her, vet jeg ikke hvordan jeg skal klare meg, sa mannen til FriFagbevegelse med henvisning til strømprisene i sør.

Holdt FriFagbevegelse viktige opplysninger tilbake? Vi valgte derfor å ikke gjengi saken, og kanskje var det lurt. Nå viser det seg at FriFagbevegelses sak skapte engasjement i sosiale medier – og det var langt fra noen sympatibølge.

Over 300 innlegg hamret inn i kommentarfeltet på Facebook, skriver Journalisten om tilbakemeldingene på mannen og hans økonomiske situasjon slik den ble fremlagt av FriFagbevegelse.

– Det var en knallhard dag. Det grenset nesten til trusler i tilbakemeldingene. Det fikk meg til å tenke godt gjennom om jeg i det hele tatt burde ha stilt opp eller gjort ting annerledes, sier mannen til Journalisten.

Mannen angrer ikke på at han deltok, men kritiserer FriFagbevegelse for å lage en egen nettsak med ham basert på en artikkel i Norsk Tjenestemannslags papiravis hvor han opptrådte sammen med to andre medlemmer.

I tillegg til å klage over sin egen økonomiske situasjon, rettet mannen kritikk mot milliardær Stein Erik Hagen, som blant annet har skrudd av varmen i sitt basseng i Holmenkollen som et tiltak for å spare strøm.

– Det viser hvor store forskjeller det er i samfunnet, sa mannen til FriFagbevegelse. Leserne kjøpte imidlertid ikke påstanden om at 41-åringen er nederst på inntektsstigen i Norge, men tvert imot lever ganske privilegert.

Mannen forteller Journalisten at han stilte opp som en alminnelig lønnsmottaker som ikke er uberørt av prisstigningen og som derfor har tatt grep for å redusere utgifter.

– I den konteksten skulle jeg bare være en helt vanlig fyr som tar noen grep for å håndtere den økonomiske situasjonen. I stedet blir jeg fremstilt som en fyr med høy lønn som klager, og det var ikke min intensjon.

– Jeg får beskjed om at jeg som har bil og hus og svømmebasseng må holde kjeft, men da er det tydelig at leserne har misforstått og ikke lest artikkelen, sier mannen, som for ordens skyld ikke har svømmebasseng.

Redaktør Frode Rønning i FriFagbevegelse medgir overfor Journalisten at reaksjonene kom overraskende på dem.

– Tidligere har det vært saker om islam, hijab og Hadia Tajik som har skapt reaksjoner. Det vi har undervurdert, er at saker om folks økonomiske hverdag trigger mer enn før, uttaler Rønning til Journalisten.

Ifølge Vær varsom-plakaten bør pressen blant annet, jf. paragraf 3.9, «opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Misbruk ikke andres følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft».

