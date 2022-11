annonse

Israels statsminister Yair Lapid gratulerer korrupsjonstiltalte Benjamin Netanyahu med seieren i valget i det nær sagt alle stemmene er telt opp.

Lapid ringte Netanyau torsdag for å gratulere ham, skriver den israelske avisen Haaretz.

– Israel er hevet over politikken, sa Lapid og la til at han er forberedt på en ryddig maktoverføring.

annonse

Netanyahus parti, Likud, skal derfor begynne å lete etter koalisjonspartnere for å gå inn i regjeringen.

Religiøs sionisme

Med det religiøs-sionistiske partiet som Likuds sannsynlige senior koalisjonspartner, ser det ut som Israel får en svært høyreorientert regjering fremover.

annonse

Med Netanyahu som fremtidig statsminister, er det fortsatt uklart hvilken posisjon Ben-Gvir, lederen av partiet, kan ha i en fremtidig regjering. Men han legger ikke skjul på hvilken politisk linje han ønsker å følge, spesielt med tanke på konflikten med palestinerne.

– Tiden er inne for å innføre orden her. Tiden er inne for at det blir en huseier, twitret han

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT