Mange elever i tradisjonelle nynorskområder bytter til bokmål i grunnskolen. Men hvis alle lærerne kan begge målformene, vil færre elever bytte til bokmål, konkluderer en rapport.

Liv Astrid Skåre Langnes og Jorid Saude fra Nynorsksenteret har utarbeidet en rapport der de legger frem forslag til tiltak som kan bidra til at færre går over fra nynorsk til bokmål på skolen. Nynorsksenteret holder til ved høyskolen i Volda, og ble opprettet i 2005. SNL.no skriver at det er et nasjonalt ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringen og barnehagen, og legger vekt på å utvikle metoder og arbeidsmåter som kan være med på å skape språkkompetanse og motivere for arbeid med nynorsk.

– På lærerutdanningen er det viktig at studentene får utdanning som hjelper de til å mestre nynorsk når de kommer ut i jobb, også de som ikke har norsk i fagkretsen sin. Alle som skal jobbe i skolen vil møte elever som skal lære nynorsk, enten som hovedmål eller som sidemål, sier Langnes til Vest Telemark Blad.

Et gjennomsnitt fra de siste 15 årene viser at 11,8 prosent av nynorskelevene bytter til bokmål i grunnskolen. Og i flere områder som tradisjonelt har hatt mange nynorskelever, ser en om lag en halvering for nynorsk på videregående.

Rapporten omhandler språkbytte fra nynorsk til bokmål mellom 1. og 13. trinn, og er utarbeidet på oppdrag fra Språkrådet. Målet er å få et kunnskapsgrunnlag om hvorfor individuelle språkbytter skjer, for å foreslå tiltak som kan redusere tallet på elever som gjør et språkbytte fra nynorsk til bokmål.

På skolenivå mener de at det viktigste forslaget handler om at både skole, lærere og elever trenger ressurser til å skape ny giv for den språklige opplæringen i nynorsk i skolen, både i hovedmål og sidemål. Dette kan bidra til at elevene trives med å lære, og mestrer begge målformene, ifølge Langnes.

