Siden 2021 er et boliglån på to millioner blitt 39.000 kroner dyrere. I dag slo Norges Bank til med nok en renteøkning, og varsler nytt hopp i desember.

Sentralbankens styringsrente, som blant annet påvirker bankenes utlånsrente, ligger dermed på 2,50 prosent.

Med økningen på 0,25 prosentpoeng sakker sentralbanken likevel ned i forhold til de tre tidligere rentehevingene, som var 0,75 prosentpoeng (22. juni), 0,5 pp. (17. august) og 0,5 pp. (21. september).

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa på dagens pressekonferanse at hun og styret ønsker å bremse prisveksten uten å samtidig bremse norsk økonomi. Derfor gikk styret enstemmig inn for 0,25 punkter.

– Vi har etterstrebet en balanse. Setter vi renten for mye opp, kan vi bremse økonomien for mye. Det ønsker vi ikke, sa Bache.

Bache mener at norsk økonomi, til tross for høy inflasjon, går ganske godt. Herunder er arbeidsledigheten historisk lav. Hun ser imidlertid også faretegn, herunder det lyses ut færre stillinger enn før.

I september 2021 innledet Norges Bank sin langvarige renteøkning etter at styringsrenten stort sett hadde ligget rundt 1,5 prosent helt siden 2009, dog avbrutt av nullrente under covid-19-pandemien.

På samme tid har oppgangen fra 0 til 2,5 prosent styringsrente gitt et boliglån på to millioner økte rentekostnader på 39.000 kroner i året, skriver NTB. Men Bache, som selv tjener 2,4 millioner kroner, synes ikke uten videre synd på nordmenn.

– Mange husholdninger får en strammere økonomi. Høyere renter gir høyere lånekostnader for dem som har gjeld. Og kjøpekraften svekkes også av den høye prisveksten, sier Bache, som medgir at rentehevningene kan være krevende for noen.

– Men de fleste norske husholdninger har økonomi til å håndtere økte utgifter, legger Bache til, gjengitt av NTB. Sentralbanksjefen tror det kommer en ny renteøkning 15. desember, men det gjenstår å se om styringsrenten blir 2,75 eller 3 prosent.

