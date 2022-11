annonse

Investoren mener at insentivene er «perverse» fordi de oppfordrer til å grafse til seg heller enn å skape verdier.

– Næringsminister Jan Christian Vestre lover støtte til alt regjeringen liker, mens resten av Norge skal skattes i hjel. Og ingen forsyner seg mer grådig av støtteordninger enn Vestre selv, skriver Jan Petter Sissener i Nettavisen, og fortsetter:

– Regjeringen har denne høsten vist hvor den vil. Både statsbudsjettet og den nylig fremlagte eierskapsmeldingen tydeliggjør at det ikke er verdiskapning og lønnsomme arbeidsplasser denne regjeringen er opptatt av.

annonse

Les også: Næringsministeren vil bygge batterifabrikker: – Vi har ikke nok ingeniører

Sissener hevder at regjeringen har kommet med en «historisk skatteøkning for næringslivet» i statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober, der utbytteskatten nå er satt til 37 prosent og det kom skatteøkninger på fiskeoppdrett og kraftproduksjon. Han mener at signalene regjeringen sender er at «det ikke skal lønne seg å skape verdier og arbeidsplasser i dette landet».

– Noen kan glede seg over at næringsminister Vestre deler ut med den andre hånden. Men bare noen. Hvis man driver med noe næringsministeren liker, eller later som man gjør det, kan staten være svært så rundhåndet. Det holder egentlig bare å presentere en plan om noe som Vestre liker. På Næringsdepartementets nettside kan vi lese at Vestre har tenkt å dele ut hele 60 milliarder kroner innen 2025.

annonse

Les også: Klimarealist «belærer» Resett om batterifabrikker i Norge

– Dette skal gå til prosjekter innen havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO₂-håndtering, skog, tre- og bioøkonomi, og prosessindustri, sier Sissener, og tilføyer:

– Det som derimot er lønnsomt, er å grafse til seg av risikoavlastningen.

For nasjonen Norge er dette veien til konkurs, konkluderer investoren.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse