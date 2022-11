annonse

Styreleder og aksjonær i nettavisen Steigan.no, Per-Gunnar Skotåm, trakk seg fra Rødts valgliste i Nordland. Han hevder at Bjørnar Moxnes blandet seg inn i en lokal valgprosess.

Klassekampen skriver at Skotåm peker på Rød Ungdom i Nordland og partileder Bjørnar Moxnes’ deltakelse i debatten som årsak til at han trekker sitt kandidatur til Rødts fylkestingsliste i Nordland.

I en uttalelse fra Skotåm som nominasjonskomiteen i Rødt Nordland har sendt ut på hans vegne, skriver partiveteranen:

annonse

«Den mediestorm som har utviklet seg de siste dagene basert på et offentlig utspill fra Rød Ungdom og toppet med partileder Bjørnar Moxnes sin advarsel i lørdagens Klassekampen har frambrakt en uholdbar situasjon.»

Les også: Striden rundt Steigan: Rød Ungdom truer med brudd

Skotåm trekker seg for å bidra til å holde partilaget samlet. Rødt har vedtatt at Steigan.no er et konspirasjonsnettsted som strider mot partiets prosjekt. Skotåm har likevel ikke ønsket å trekke seg som styreleder fra Mot Dag AS, selskapet som eier Steigan.no.

annonse

Partileder Bjørnar Moxnes uttalte om Skotåm at «alle de involverte tenker seg grundig om» og viste til landsstyrets vedtak om steigan.no.

– Det forundret meg at Rødts leder ikke tok kontakt og tok dette direkte med oss, men gikk ut i mediene, sier Elisabeth Anethe Olsen, leder for nominasjonskomiteen i Rødt Nordland.

Olsen mener Moxnes skapte en vanskelig situasjon da han gikk ut i media og advarte mot Skotåm.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT