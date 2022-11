annonse

Sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes ender opp med å koste over 1,9 milliarder kroner. Opprinnelig prislapp var 200 millioner.

– Noen må sjekke kalkulatorene sine, for dette var et prosjekt som i sin tid skulle koste 200 millioner. Så passerer vi altså 2 milliarder ganske straks. Disse summene er ikke noe vi burde være bekjent av, sier fylkespolitiker Pål Morten Borgli i Frp til NRK, og legger til:

– Det er så få syklister på veien at du kan leie inn folk til å bære dem på den strekningen.

Nå skal politikerne avgjøre hvordan de skal betale budsjettsprekken. De må nok flytte penger fra andre budsjettposter og over på sykkelveiens budsjett.

En fylkespolitiker fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) forsvarer sykkelveien, og mener at andre veiprosjekter må nedprioriteres.

– Vi har et nullvekstmål som holder på å ryke. Nå er trafikken en prosent over målet allerede, og stigende. Da må vi ta vekk penger fra veiprosjektene som er kontraproduktive og bidrar til økt trafikk, sier han, og fortsetter:

– Sannsynligheten for at et politisk flertall tar ansvar for nullvekstmålet i regionen er veldig lav. Det er de grønne som tar ansvar, alle andre dilter etter.

