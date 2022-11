annonse

Frykter at vestlige våpen skal ende opp på svartebørsmarkedet i stedet for å brukes til å bekjempe den russiske invasjonen.

The National Interest melder at en høytstående tjenestemann i det amerikanske forsvaret sa til journalister tidligere denne uken at det finnes et «mindre antall» amerikanske militærstyrker i Ukraina. Der utfører de inspeksjoner av diverse våpenlagre for å «forsikre at militærhjelpen til Kyiv blir gjort rede for».

Flere slike inspeksjoner har funnet sted, men det er uklart akkurat hvor mye amerikansk personell det finnes i Ukraina og hvor inspeksjonene har blitt utført. Lignende inspeksjoner ble utført før krigen, men de ble suspendert etter at den russiske invasjonen ble iverksatt 24. februar.

annonse

Det er også uklart hva som førte til beslutningen om å gjenoppta inspeksjonene, men det har sirkulert ubekreftede rapporter som påstår misbruk av vestlig militærbistand i Ukraina, inkludert svartemarkedshandel. Det fremmes blant annet påstander om at vestlig-leverte våpen har blitt solgt til russisk-tilknyttede aktører gjennom ukrainske mellommenn.

Les også: Russlands nyeste pansrede kjøretøy debuterer i Ukraina (+)

I denne sammenhengen har det finske politiet og Europol advart mot økt smugling og handel av vestlige våpen i Ukraina. Tjenestepersoner i Det hvite hus insisterer derimot på at de ikke har sett bevis på at amerikansk militærhjelp har blitt brukt til ulovlige formål, med henvisning til Ukrainas «intense» behov for å bekjempe den russiske invasjonen.

annonse

«Så langt, en intens intern etterspørsel for bruk på slagmarken av ukrainske militær- og sikkerhetsstyrker antas å hindre spredning av håndvåpen og guidede infanterivåpen på svartebørsen,» står det i et dokument fra det amerikanske utenriksdepartementet.

Russland

På spørsmål fra journalister om risikoen for at amerikanske styrker kan ende opp i direkte sammenstøt med russiske, svarte brigadegeneral i US Army, Pat Ryder, at inspeksjonene foregår langt vekk fra frontlinjene, uten å gå i mer detaljer.

– Når det gjelder personell som utfører disse inspeksjonene, er det min forståelse at de vil være langt unna alle typer frontlinjeaksjoner, sa han.

Kreml har imidlertid gjentatte ganger sagt at Russland vil behandle alle utenlandske våpenforsendelser til ukrainsk territorium som legitime militære mål, uavhengig om de er nær frontlinjen eller ikke. Så langt under krigen har Russland gjort alvor av disse truslene ved å angripe lagre med utenlandsk bistand dypt inne i Ukrainas vestlige Lviv-region, nær grensen til Polen.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT