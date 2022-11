annonse

Demokratenes partiprogram bygger blant annet på en kjent høyreradikal konspirasjonsteori om befolkningsutskiftning, mener Antirasistisk Senter (ARS).

Hatem Ben Mansour fra ARS svarer på et innlegg fra Reinert Skadsem i Demokratene, der han stilte ARS noen spørsmål:

– Da Ben Mansour ennå ikke har klart å vise til mitt eller Demokratenes angivelig fordomsfulle, ekskluderende og rasistiske tankegods må det bety at det fordomsfulle, ekskluderende og rasistiske tankegodset kommer fra Ben Mansour selv. Da blir det et naturlig spørsmål, om han er en ensom ulv eller om han kommer fra en gruppe som deler dette hatefulle tankegodset, skrev Skadsem i Utrop, og la til:

annonse

– Hvis Ben Mansour har lyst til å debattere mot meg i en voksen og saklig setting, stiller jeg gjerne. Men fakta er at han og hans kollegaer aldri tør å stille til debatt mot sine meningsmotstandere. De vet de kommer til å tape enhver saklig debatt basert på fakta og realiteter da deres tankegods i bunn og grunn er rasistisk og basert på løgnaktige premisser.

Les også: Hvorfor demonstrerer Antirasistisk Senter for å øke innvandringen?

annonse

Antirasistisk Senter svarer på sin måte

I Hatem Ben Mansour svar skriver han at Skadsem kommer med en rekke påstander som han ikke akter å gå inn på, men at Mansour skal svare ham på beskyldningene om injurier, påstanden om at Demokratene har et rasistisk grunnsyn.

– Demokratene som parti som ønsker assimileringspolitikk overfor kulturelle minoriteter, har programfestet at «Islam skal ikke etableres i Norge.», og frykter «at norske kvinner føder færre barn enn det som er nødvendig for å opprettholde landets folketall uten immigrasjon og at den etniske befolkningen kommer til å dø» en kjent høyreradikal konspirasjonsteori om befolkningsutskiftning, som bygger enten på genetisk rasetenkning, som i den første formen for rasisme over, eller den andre under, at det er uoverkommelige kulturelle motsetninger, skriver fungerende daglig leder i Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour i Utrop.

Les også: Antirasistisk Senter advarer mot blackface og indianerkostymer på halloween

Mansour avslutter med å si at han ser ingen grunn til en videre debatt med Skadsem, eller Demokratene. Dernest takker Utrop skribentene for fine bidrag og setter strek for debatten.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT