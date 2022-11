annonse

Kondomene er produsert i Asia, av et materiale som med sine varmeledende egenskaper vil gi økt sensitivitet.

Det nye kondomet har fått navnet Yr, og er 100 prosent vegansk og utviklet uten skadelige kjemikalier. Nå har kondomutviklerne fått 500.000 kroner fra Nordre Follos kommunale bærekraftsfond.

– Vi har også jobbet mye for å få minst mulig lukt av produktet, sier mannen bak de veganske kondomene til Østlandets Blad, og er er positiv til støtten:

– Helt fantastisk! Pengene vi nå får fra kommunen er en «game changer» for vår bedrift. De ekstra tilførte midlene tillater oss å ha en mye mer fleksibilitet i vår planlagte satsing.

Han forteller at de vanlige kondomene er av latex, mens de veganske er av polyuretan, at det er et materiale som med sine varmeledende egenskaper vil gi økt sensitivitet, og at det vil bli et av de tynneste kondomene på det norske markedet.

Juryen til Nordre Follos kommunale bærekraftsfond legger vekt på om prosjektet fremstår nyskapende og fremtidsrettet samt hvordan det bidrar til bærekraftig utvikling. I utdelingen av en halv million kroner til veganske kondomer skriver de følgende begrunnelse:

– Bedriften har som mål å redusere vannforurensning og bekjempe spredning av kjønnssykdommer gjennom et bedre kondomtilbud og en metodisk tilnærming til holdningsendring blant målgruppene. Juryen mener tiltaket fremmer økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft, og at forretningsmodellen er godt støttet opp av fakta og forskning. Budsjettet samsvarer med planene, og gjennomføringsevnen fremstår høy ut ifra allerede utviklede produkter og inngåtte avtaler.

