Kun én dose med «magisk sopp» kan bidra til å lindre alvorlig depresjon, ifølge ny banebrytende ny studie.

Studien, som ble publisert i New England Journal of Medicine onsdag, konkluderer med at «det psykedeliske virkemiddelet i soppen ga en beskjeden lindring av depresjon hos pasienter som allerede hadde blitt behandlet med tradisjonell antidepressiv medisin uten hell». Fordelene med hallusinogenet avtok over tid, men bare en enkelt dose var tilstrekkelig for å gi en viss positiv effekt.

Studien testet effekten av det kjemiske stoffet psilocybin blant 233 voksne over hele USA, Canada og Europa. Pasientene ble guidet gjennom en seks til åtte timers hallusinogen-«tur» av psykisk helsepersonell, og alle tre doseringsgruppene opplevde en viss bedring i symptomene.

Studien er den mest omfattende til dags dato for å teste effekten av psilocybin på depresjon. Den ble utført av akademikere fra en rekke institusjoner, inkludert King’s College London og Columbia University.

37 prosent av deltakerne i høydosegruppen opplevde en betydelig bedring tre uker etter å ha mottatt dosen av kjemikaliet, mens 20 prosent fortsatte å oppleve en betydelig forbedring ved tremånedersgrensen.

Noen forskere mener at psilocybin kan hjelpe til med å behandle depresjon ved å stimulere deler av hjernen som regulerer serotonin, men andre advarer mot å legge for mye vekt på enkeltstudiet.

– Jeg tror vi bør ta foten litt fra gassen og finne ut nøyaktig hvordan det fungerer for å optimalisere det. Det fungerer ikke for alle, sa Yale University psykiatriprofessor Philip Corlett til nyhetsbyrået AP.

Den amerikanske regjeringen klassifiserer psilocybin som et narkotisk stoff uten medisinske anvendelsesområder.

