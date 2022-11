annonse

Arbeiderparti-Senterparti-regjeringen skapte sjokk med sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Men den endelige fasiten kan bli «verre».



Skatteskjerpelsene var nemlig mange: økt formuesskatt og utbytteskatt, foruten egen arbeidsgiveravgift på høye inntekter. Grunnrenteskatt på havbruk, vind- og vannkraft. Høyprisbidrag på strøminntekter over 70 øre kilowattimen.

Ikke minst blir det dyrere å være gammel eller syk. Jonas Gahr Støre og hans regjering vil nemlig skru opp egenandelene på lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, opptreningsinstitusjoner, pasient- og behandlingsreiser med mer.

Og blir du arbeidsledig, er det kun din inntekt de siste tolv månedene som legges til grunn for dagpenger, hvis Støre får det som han vil. I dag beregnes dagpenger ut fra de tre siste årene. Flere vil dermed komme dårligere ut med regjeringens forslag.

Som regjeringens foretrukne budsjettpartner innleder Sosialistisk Venstreparti nå samtaler med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Stikkordene på partiets forhandlingsliste er enda større skatteøkninger og en mer sosial og global profil.

Regjeringen har foreslått å øke formuesskatten fra 0,9 til 1 prosent og holde selskapsskatten uendret. SV vil på sin side skjerpe formuesskatten kraftig, slik NTB ordlegger det, samt sette skatten på selskapenes overskudd opp fra 22 til 23 prosent. Dessuten skal avgifter, særlig CO2-avgiften og veibruksavgiften, få et hopp.

SV beregner at skatteøkningene vil gi regjeringen årlige tilganger på 20,4 milliarder kroner, hvorav effekten på neste års statsbudsjett blir 15 milliarder kroner. På avgiftssiden anslår SV å ville dra inn 3,5 milliarder kroner ekstra.

Samtidig vil SV ha lavere skatt for inntekter under 800.000 kroner og høyere skatt over dette beløpet. Utover dette skal folk med dårlig råd angivelig hjelpes gjennom et midlertidig kutt på 3 prosentpoeng i merverdiavgiften på næringsmidler.

Særlig utsatte grupper skal tilgodeses med en såkalt «dyrtidspakke» på 8,6 milliarder kroner, som skal gå til å øke barnetrygd, sosialhjelp, studiestøtte, minstepensjon og bostøtte. Dette skal blant annet finansieres ved å sløyfe veibygging for 3,7 milliarder.

Ikke minst ser SV for seg å beskatte olje og gass hardere, herunder med produksjonsavgift for oljeselskapene og høygassavgift når prisen overstiger 250 kroner fatet. Inntektene fra sistnevnte skal bidra til å nå målet om en prosent u-landsbistand.

