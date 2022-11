annonse

Har egentlig politiet ressurser til å stanse ulovlige markeringer fra nynazister i Oslo? Det lurer SV på etter at nazister marsjerte i Oslo.

– Nå kaller vi justisministeren til Stortinget for å svare på hvordan regjeringen arbeidet mot trusselen fra organiserte høyreekstreme, sier stortingsrepresentant for SV Andreas Unneland til Dagsavisen.

Den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen demonstrerte i Oslos gater. Politiet grep etter hvert inn og demonstrantene ble arrestert.

annonse

Les også: Antirasister jubler: SV vant frem i budsjettforhandlingene – kvitteringsordning for Oslo-politiet

Nå krever Sosialistisk Venstreparti et svar fra justisministeren om hva de gjør for å stanse høyreekstreme. Unneland sier at de fikk holdt en ulovlig markering før politiet innbrakte dem og vil vite om politiet har ressurser til å stoppe den type ulovlige aktiviteter.

annonse

Les også: Jublet kjempehøyt da HRS mistet statsstøtten – blir opphisset over at antirasister må søke

– Vi er egentlig ute etter en beroligelse. Jeg blir skremt når jeg ser marsjerende nynazister i Oslo foran Stortinget. Vi ber om en redegjørelse for hvordan man jobber for å hindre rekruttering til disse miljøene, hvordan politiet jobber med dette og hvordan den felles nordiske innsatsen er mot disse miljøene, sier Unneland, og legger til:

– Jeg mener denne bevegelsen utgjør en trussel mot demokratiet. Det er viktig at vi som samfunn hindrer at det rekrutteres til disse miljøene og at politiet responderer når de opptrer ulovlig. Vi har sett at andre land har forbudt denne organisasjonen fordi de anser den som farlig. Jeg mener det er diskusjon vi også bør ha i Norge.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse