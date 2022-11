annonse

Bolsonarismen er ikke død, erklærer ekspert, som tror nyvalgt president Luis Inácio Lula da Silva vil få det tungt.

Etter at utfordreren Lula vant mot Brasils sittende president Jair Bolsonaro i presidentvalgets andre og siste omgang 30. oktober, har påståtte tilhengere av Bolsonaro demonstrert mot resultatet, herunder satt opp veisperringer.

Det er imidlertid Lulas minste problem sammenliknet med situasjonen i nasjonalforsamlingens underhus Câmara dos Deputados og overhus Senado Federal, i alle fall hvis vi skal tro Andrzej Rybak i en kronikk hos Cicero.

– Etter seieren til utfordreren Luis Inácio Lula da Silva i presidentvalget søndag, har fanatiske Bolsonaro-tilhengere og høyreekstreme lastebilsjåfører satt opp veisperringer og brent dekk over hele landet. Tusenvis av biler blir stående fast i trafikkork, og enkelte steder er det allerede mangel på drivstoff og mat.

– Fabrikker må legges ned på grunn av mangel på råvarer og komponenter. I noen byer protesterer Bolsonaristas foran militærbaser og brakker. De oppfordrer soldatene til å gjennomføre et kupp, skriver Rybak.

– Jair Messias Bolsonaro har hovedsakelig skylden for dette, hevder Rybak videre, og beskylder Bolsonaro for å kopiere Trump, som etter USAs presidentvalg i november 2020 mente seg utsatt for stemmejuks.

– Den tropiske tumulten, som kopierer retorikken og metodene til sitt forbilde i USA, har ikke direkte erkjent sitt nederlag etter det knappe valgnederlaget søndag – og har heller ikke gratulert etterfølgeren. I sin svært korte tale tirsdag kveld sa han bare at han har til hensikt å respektere grunnloven.

– En ting er sikkert: Bolsonarismen vil fortsette å ha betydelig innvirkning på Brasil etter at Lula tiltrer. Til tross for presidentnederlaget klarte den radikale høyreleiren å få betydelig innflytelse. I kongressen er Bolsonaros allierte den sterkeste kraften i både Deputertkammeret og Senatet. De har også flere guvernører enn Lulas allierte partier. Det blir en vanskelig periode for Luis Inácio Lula da Silva.

Rybak øyner likevel et håp: at Lula bruker domstolene til å eliminere Bolsonaro, ikke ulikt Demokratenes rettsliggjøring av politikken mot Trump. Lula ble i 2017 selv dømt til 9,5, senere 12 års fengsel for korrupsjon, men i fjor ble dommene opphevet.

– Uten tvil må Bolsonaro forberede seg på en rekke etterforskninger og tiltale – han kan bli anklaget for å ha sabotert kampen mot pandemien og spredd falske nyheter. Han kan også ha dekket for sine allierte som er under etterforskning for korrupsjon.

