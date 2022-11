annonse

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, sier det er en stor utfordring at klimakrisen aldri oppleves akutt nok før det er for sent.

Kantars Klimabarometer for 2022 kartlegger befolkningens holdninger i klimapolitiske spørsmål. Den viser at «Klimaendringer» ligger som nummer tre, med en oppslutning på 38 prosent. For ett år siden lå saken som nummer to, med oppslutning på 48 prosent.

Klimainteressen har vært høy for de under 30 år, men i år er det færre yngre som mener «klimaendringer» er viktigst. Andelen har falt fra 52 prosent i fjor til 40 i år.

Pandemi og krig satte sitt preg på årets resultater, og «økende forskjeller» og «oppgaver i helsetjenesten» rangeres høyest dette året.

– Når færre peker på klimaendringer er det fordi befolkningen har blitt mer bekymret for hvilke konsekvenser den internasjonale økonomien vil få for landet vårt, sier Fosby Livgård i Kantar til TV 2.

Slitsom tendens

– Når det er veldig mange kriser som truer samtidig, så er det en forståelig, men slitsom tendens at det som oppleves å ligge lengst fremme, får minst plass hos folk, sier Gulowsen.

Han mener at regjeringen gjør for lite:

– Det finnes ikke en plan for å nå verken 50 prosent eller 55 prosent kutt. Den jobben gjenstår for regjeringen.

Extinction Rebellion ser problemer

– Det er absolutt et problem, sier Jonas Kittelsen, talsperson for aktivistgruppen Extinction Rebellion, og legger til:

– Samtidig kan det være at klimaengasjementet ikke nødvendigvis har gått ned, men at kortsiktige kriser prioriteres.

