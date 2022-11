annonse

2,38 millioner migranter er pågrepet langs USAs sørlige grense det siste året.

Det er det høyeste antallet siden 1960, som er året man begynte å måle dette. I 2019, da Trump fortsatt var president, var tallet 460 000. I løpet av Bidens første år som president, 2021, økte det til 1,73 millioner.

Det viser data fra U.S. Customs and Border Protection, opplyser Aftenposten.

Avisen har snakket med et eldre ektepar, Dennis og Barbara Cook, i grensebyen Yuma i Arizona. Ekteparet forteller at det nå kan komme like mange migranter over grensen på én dag som det tidligere gjorde i løpet av en måned.

– Vi snakker hundrevis daglig, sier Dennis Cook (78).

Republikanerne mener situasjonen skyldes Bidens signaler om at USA skal bli mer imøtekommende overfor migranter enn landet var under Trump. Demokratene peker på en ustabil situasjon i mange latinamerikanske land og at pandemien langt på vei er over. Dessuten hevder de at tallene ikke nødvendigvis er sammenlignbare fordi flere migranter enn tidligere blir oppdaget og pågrepet.

Situasjonen har uansett ført til at Bidens egne partifeller nå presser ham til å bygge videre på grensemuren.

Under valgkampen i 2020 erklærte Biden at «det vil ikke bli bygget en eneste fot til med mur under min regjering», men nå ser flere og flere også på USAs venstreside nødvendigheten av å fullføre arbeidet Trump påbegynte.

Noe av det første Biden gjorde da han overtok som president i januar 2021, var å umiddelbart stoppe byggingen av muren. Utenfor hjemmet til Dennis og Barbara Cook ligger ubrukte deler som skulle brukes til muren og ruster i en stor haug. Da Trump gikk av var arbeidet i Yuma nesten ferdig, men fire store glipper i muren gjenstod.

– Arbeiderne kunne i det minste ha fullført kontraktene de allerede hadde inngått. Det var et rimelig dumt valg av Biden, mener Cook.

– Det er latterlig at vi har disse hullene i grensemuren, sa Arizonas demokratiske senator Mark Kelly i et intervju med lokalkanalen News 11 Yuma i sommer.

Nå har Biden-administrasjonen gitt klarsignal til at muren i Yuma skal fullføres likevel. Dessuten gjennomføres forsterkninger og forbedringer flere andre steder langs grensen, opplyser Aftenposten.

Kelly skryter av sitt «vellykkede arbeid med å få Biden til å tette hullene i grensebarrieren», men Biden nevner det ikke med ett ord, og da pressesekretæren hans ble konfrontert med planene i juli, benektet hun at presidenten har gjenopptatt prosjektet.

– Vi bygger ikke ferdig muren. Vi rydder opp i rotet den forrige regjeringen etterlot seg i sitt mislykkede forsøk på å bygge en mur, påstod hun.

