L-nett har betalt strømstøtte til folk som ikke har rett på støtte fordi bostedet deres er registrert som fritidsbolig.

400 rogalendinger har fått melding fra sitt lokale nettselskap om at strømstøtten opphører umiddelbart. Bostedet er registrert som fritidsbolig i det nasjonale registeret over fast eiendom, matrikkelen.

Årsaken er at de har brukt den gamle kundedatabasen. Husholdningene som nå mister støtten var i databasen registrert på ordinære boliger. Men da de gikk igjennom fant de ut av det ikke var registrert som bolig.

– Vi beklager. Vi har gjennomgått utbetalingene og oppdaget at et lite fåtall er registrert bosatt i ordinære boliger, selv om de ifølge Matrikkelen bor i en fritidsbolig. Bor man i en fritidsbolig, er regelen at man ikke skal ha strømstøtte, sier Ingvild Ween i L-nett til Klassekampen, og legger til:

– Strømstøtteordningen ble innført raskt, og vi måtte gjøre en jobb med å få pengene ut til folk. Da måtte vi bruke vår gamle kundedatabase som grunnlag og heller gjennomføre kontroller i etterkant.

Norges Reguleringsmyndighet for energi (RME) har tidligere ment at man kan få strømstøtte selv om man bor i en fritidsbolig, forutsatt at man kan dokumentere at man bor der fast. Men i september presiserte imidlertid RME at bostedet faktisk må være regulert til bolig for å kvalifisere til støtte.

