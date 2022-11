annonse

Partiet De Kristne skal fortsatt være kristne, men bare i gavnet.

I navnet heter de heretter Konservativt. Det er klart etter at partiets nye og grundig utredede navn ble banket igjennom på dagens landsmøte.

– Politikken vår er den samme, men vi er sikre på at vi nå vil få et større nedslagsfelt, sier nestleder Thomas Moltu til Dagen.

– Etter at Høyre forlot sin konservative forankring, har vi fått et konservativt vakuum i Norge. Dette ønsker vi å fylle.

– Vedtaket er fattet etter en grundig gjennomført prosess i partiets organer som har blitt ledet av Strategiutvalget i partiet, skriver de i en pressemelding.

– Norge skal fortsatt være en nasjon i den kristne sivilisasjonssfæren, bygget på vår historiske arv. Likhet for loven, frihet for individet og en stat som ivaretar sine kjerneoppgaver er bærebjelkene for vår nasjon.

– Den kristne grunnvoll som Eidsvollsmennene bygget på, har vist seg å legge rammene for den sivilisasjon som har løftet flest mennesker ut av fattigdom, gitt mest personlig frihet og forløst mer innovasjon og utvikling enn noen annen sivilisasjon i historien.

Konservativt gleder seg til å gå inn i valgkampen 2023 med de beste svarene for nasjonen, og jobbe for våre lokalsamfunn og familier ved å gi dem de beste forutsetninger for å lykkes og trives. Bare ved å styrke familien og nasjonen kan vi fortsatt være en god deltager i det internasjonale samfunn, og ved å trygge folkestyret, ytringsfrihet og demokrati basert på vår kristne arv kan vi gi videre et godt samfunn til fremtidige generasjoner.

– Pressemelding 5. november

Konservativt tror det nye navnet, herunder logoen som viser en K, vil favne bredere og gi partiet enda større oppslutning ved stortingsvalget 2023.

Ved stortingsvalget 2021 fikk Partiet De Kristne 0,4 prosent av stemmene, mens Demokratene fikk tre ganger mer, en oppslutning på 1,1 prosent.

På landsmøtet takket Arne Husveg av som partisekretær. Han etterfølges i vervet av Knut Nilsen. Erik Selle tar en ny periode som partiets sjef og ansikt utad.

