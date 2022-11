annonse

En antirasist mener det er mye lettere å dømme noen for trakassering enn for folkemordretorikk.

– Ytringsfriheten til antirasister blir heller ikke drøftet, til tross for en lang rekke tilfeller av vilkårlige arrestasjoner og bortvisninger ved antirasistiske demonstrasjoner de siste årene, skriver en antirasist i Klassekampen, og legger til:

– At politiet åpenbart har høyere bøtenivå for antirasister som ikke følger politiets anvisning (jeg og 27 andre betalte 13.000 kroner hver i 2019) enn for nazister som ikke gjør det (8000 til de som marsjerte sist helg), er påfallende.

Antirasisten skriver at bakgrunnen for at vi har en rasismeparagraf er erfaringene fra jødeforfølgelsene, og siden fra folkemordene i Jugoslavia og Rwanda. Retorikk og agitasjon er forløperen til folkemord, og derfor har vi et forbud mot nettopp dette.

– Men de som oftest dømmes i dag for brudd på §185 er de som rasistisk trakasserer dørvakter, drikkekompiser eller tilfeldige forbipasserende med hijab, skriver han, og fortsetter:

– Begrunnelsen for dagens rettspraksis er at det må være et tydelig offer. Det er derfor mye lettere å dømme noen for rasistisk trakassering enn for folkemordretorikk.

Antirasisten skriver videre at den rasismedømte tidligere VGTV-profilen ikke kommer til å sette i gang noe folkemord til tross for at han trakasserte en dørvakt. Derfor bør han dømmes for trakasseringen, ikke for folkemordretorikk.

Han sier vi trenger en tydeliggjøring av rasismeparagrafen og et klarere vern mot trakassering.

