Ungdomsgjenger skal ha gjort livet surt for restauranten og vekterne på Holmlia senter.

Holmlia er en drabantby i Oslo øst, og er et av de mest internasjonale strøkene i Norge hvor mange ulike nasjonaliteter er representert, skriver Wikipedia. Gjennomsnittsalderen er lav. Nesten halvparten er under 30 år, og rundt 27 prosent er barn under 15 år.

Restauranten Jams har drevet på Holmlia senter i Oslo øst i ett år. Men nå er det slutt, etter gjentakende problemer med ungdomsgjenger.

De finner ikke driften forsvarlig, derfor gir de opp og legger ned, skriver Avisa Oslo.

– Vi ble rammet av plagsomme ungdomsgjenger, som truet de ansatte, tagget på vegger og bord og røyket inne. Familier med barn ble skremt bort. Det var helt grusomt. Da jeg sa det var kjøpsplikt på restauranten, svarte de med å kalle meg rasist, sier styreleder til Vårt Oslo.

Etter nedleggingen står Holmlia senter nå uten restaurant.

Restauranten hadde rundt 200 sitteplasser og uteservering, egen lekeplass for barn og en stor meny. Den åpnet 11. november 2021.

Nå har de lagt ned og rundt 20 ansatte har mistet jobben.

