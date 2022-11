annonse

Den amerikanske marinen går nye veier for å opprettholde sin militære overlegenhet i undervannsdomenet ved å gjøre ubåter til «moderskip» for undervannsdroner (UUV), skriver The National Interest.

Selv om den amerikanske marinen allerede besitter torpedorør-lanserte droner per dags dato, må disse dronene plukkes opp av dykkere manuelt før de kan brukes på nytt, noe som begrenser deres nytteverdi. Det eksisterende torpedorør-baserte UUV-systemet til amerikanske ubåter, kalt Razorback, er for eksempel avhengig av både dykkere og en tørrdokk for å kunne brukes på nytt.

Det amerikanske sjøforsvaret jobber nå derfor på spreng for at middels store UUV-er kan innhentes via torpedorør, noe som betraktelig vil øke deres nytteverdi, ifølge viseadmiral i US Navy Bill Houston, som talte under årets Naval Submarine League Symposium, den amerikanske marinens årlige konferanse for ubåter og ubåtteknologi:

– Medium store UUV-er kan installeres i hvilken som helst av våre ubåter. Det er en prioritet for oss. Vi har ingen problemer med å skyte ut UUV-er. Det er enkelt. Det er gjenbruksdelen som har vært det kritiske aspektet, sa han

Flere funksjoner

Ifølge admiral Casey Moton, sjef for den amerikanske marinens program for «ubemannede og små båter», vil den nye teknologien gi USAs ubåter viktige nye kapasiteter:

– De nye UUV-funksjonene vil tillate oss å utføre oppdrag med lengre varighet, dekke mer havareal og gjøre det raskere, noe som gjør det mulig for droner å operere i dypere vann og forbedre den generelle effektiviteten til anti-mine-operasjoner i farlig farvann, sa han.

– For angrepsubåter vil teamet utnytte arbeidet som er gjort for de eksisterende Razorbacks UUV-ene, som ble designet for å operere fra et tørt dekk eller fra et støttefartøy. Den nye Razorback-dronen vil bli fullt integrert, og for å oppnå dette vil torpedorør-utskyting og innhenting bli integrert i Razorback UUV-ene, la han til.

­Når denne kapasiteten blir integrert, vil enhver angrepsubåt ha muligheten til å fungere som et moderskip for UUV-er.

Økende betydning

Selv om ubåt-lanserte UUV-er ennå ikke har offensive våpen, har de likevel en økende betydning for ubåter som utvidede øye- og ørenoder i ubåtens deteksjonsnettverk. Gitt den lille størrelsen og det elektriske fremdriftssystemet, kan de nå destinasjoner mer stille og i teorien operere i områder som ikke er like lett tilgjengelige for sine større moderskip.

En begrensende faktor er imidlertid elektriske UUV-ers batterilevetid. Undervannsdronene er avhengige av elektrisk kraft for fremdrift, og deres serie med sensorer ombord avhenger også av en jevn strøm av elektrisitet. Derfor er batterilading ombord før og etter UUV-oppdrag nøkkelen til å holde UUV-ene i vannet mest mulig.

