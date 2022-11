annonse

Finansiering for miljøødeleggelser i utviklingsland vil stå sentralt på FNs klimakonferanse COP27.

På møtet, som finner sted i Sharm el-Sheikh i Egypt mellom 6. og 18. november, vil delegatene diskutere om rike land skal kompensere fattige land som er mest utsatt for klimaendringene, uten at de selv har noe skyld.

– Dette skaper for første gang et institusjonelt stabilt rom på dagsordenen for COP og Parisavtalen for å drøfte det presserende spørsmålet om finansieringsordninger som er nødvendig for å håndtere forskjellene, sier COP27-president Sameh Shoukry, ifølge NTB.

Afrika

Afrikas unge miljøaktivister går til kamp for sine rettigheter, men forteller at de sliter med å få tilgang til klimakonferansen.

Fridays For Future i Uganda ble startet i 2019 etter inspirasjon fra Greta Thunberg og er i dag Øst-Afrikas største ungdomsbevegelse med over 50.000 medlemmer. Nå står ungdommene samlet for å fortelle ledere fra Vesten at det er på tide å vise ansvar.

– Familier har mistet sine hjem i jordskred og flom, og bønder kan ikke lenger leve av jorden. Ungdommer lider i det stille og har ikke tilgang til plattformer som COP (Conference of the Parties). Vi må være deres stemmer, sier Nabukalu fra Fridays For Future til Bistandsaktuelt, og legger til at hun har mistet troen på Vestens ledere for lenge siden:

– Å ha håp leder kun til skuffelse. Vi har bokstavelig talt blitt syke og fått angst av deres løgner. De har berøvet oss for både nåtiden og fremtiden.

Ødeleggelser og katastrofer

– Sykloner har forårsaket enorme ødeleggelser i landet mitt. Det har vært minimal fokus på katastrofene og tusenvis av mennesker er hjemløse. Det er på tide at ledere slutter å snakke og tar til handling, sier klimaaktivisten Natalie Gwatirisa (23) fra Zimbabwe i et telefonintervju med Bistandsaktuelt.

Morris Nyombi (24) mistet barndomshjemmet sitt i en kraftig flom i 2008.

– Over 400 familier mistet sine hjem i den flommen og vi har aldri fått noen erstatning. Hvis noen hadde hjulpet oss den gangen ville livet vært annerledes i dag, sier han.

Miljøaktivisten Mana Omar (27) fra Kenya sier at det er ganske ironisk at konferansen er full av hvite menn, som står bak klimaødeleggelsene, og som også skal komme opp med løsninger for mennesker i utviklingsland.

