«Vi er ikke i en resesjon. Jeg vil være veldig, veldig tydelig på det,» sa president Joe Bidens stabssjef, Ron Klain, i et intervju på nyhetskanalen MSNBC torsdag.

Dagen etter at den amerikanske sentralbanken annonserte den fjerde renteøkningen på rad for å temme den høyeste inflasjonen i USA på flere tiår, hevdet Klain at eksisterende økonomiske data beviser at USA ikke er i en resesjon.

Da han ble spurt om hva Det hvite hus gjør for å forberede seg på en mulig amerikansk økonomisk nedtur, avfeide Klain helt at USA står overfor økonomiske nedgangstider:

­– Vi er ikke i en lavkonjunktur. Jeg vil være veldig, veldig tydelig på det. Arbeidsledigheten er fortsatt på et historisk lavt nivå. Økonomien vokser. Den er sterk. Den skaper arbeidsplasser, sa han.

Bidens stabssjef innrømmet imidlertid at den høyest inflasjonen i USA på flere tiår utgjør det «største problemet» for USAs økonomiske helse fremover. Å få den ned er derfor fortsatt prioritet nummer én for Det hvite hus:

– Vårt oppdrag her i Det hvite hus er å fortsette den typen økonomisk vekst, fortsette jobbskapingen, fortsette å bevege økonomien fremover og å takle det største problemet vi har i økonomien akkurat nå, som ærlig talt, er inflasjon. Vi vil få ned prisene på hverdagslige ting som rammer folk flest virkelig hardt, sa han.

Lavkonjektur

Alle er derimot ikke enig i Biden-administrasjonens optimisme rundt USAs økonomiske helse, inkludert den anerkjente Harvard-økonomen Kenneth Rogoff, som kom med en alvorlig advarsel om den prekære tilstanden til den amerikanske økonomien torsdag.

­– Man må virkelig se på verden, som er i dårlig form. Så, det er veldig vanskelig for USA å unngå lavkonjektur. Jeg er ikke bare bekymret for at vi kommer til å få en mild resesjon, men jeg tror at sjansene for at vi vil få en betydelig resesjon er ganske høye, sa han i et intervju med av Fox Business.

Rogoff spådde videre at de bratte renteøkningene ville negativt påvirke det relativt sterke amerikanske arbeidsmarkedet fremover:

– Produktiviteten er bare forferdelig. Er lønningene virkelig høyere enn de ser ut som på grunn av endringer i arbeidsforhold, fordi arbeidsgivere blir distrahert av press for å ta på seg sosiale problemer, eller bare et globalt fenomen? Jeg vet ikke hva det er, sa han.

– Men det er en reell kobling mellom hva som skjer med vekst og hva som skjer med arbeidsmarkedet, konkluderte Rogoff.

