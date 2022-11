annonse

En påstått ulovlig kinesisk politistasjon i New York City som opererer utenfor USAs juridiske grenser vekker oppsikt blant innflytelsesrike amerikanere.

– Den amerikanske regjeringen må umiddelbart etterforske og stenge en nylig oppdaget ulovlig kinesisk politistasjonen i New York City for potensielle brudd på amerikanske lover, sier flere republikanere og eksperter til Daily Caller.

I en rapport fra september, avslørte menneskerettighetsorganisasjonen Safeguard Defenders at Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) har opprettet hemmelige politistasjoner i over 100 byer rundt omkring i verden i 2022 – for å utføre trusler og trakasseringsoperasjoner mot kinesere som bor utenfor Kina.

Mens andre land har annonsert etterforskninger av de påståtte ulovlige politistasjonene, fortsetter en ulovlig kinesisk politistasjon i New York City angivelig å operere fritt utenfor USAs juridiske grenser:

– Dette er en skam. Hvordan i Guds navn kunne de ha åpent disse kommunistiske politistasjonene i landet vårt?, spør Beau Dietl, en pensjonert NYPD-detektiv og nåværende sjef av det private etterforskningsfirmaet Beau Dietl & Associates, til Daily Caller.

– La oss prøve å dra til Beijing og åpne en amerikansk politistasjon der borte. Regjeringen i USA burde takle dette og kaste dem ut, la han til.

«Problemløsing»

Beijing påstår at de oversjøiske stasjonene kun er ment for å hjelpe etniske kinesere i utlandet med å løse diverse utfordringer som å få førerkort, håndtere tvister og løse vagt definerte «vanskelige problemer». De har også som mål «å slå ned på narkotikasmugling og telekommunikasjonssvindel».

Imidlertid fremmer Safeguard Defenders påstander om at disse politistasjonene gjennomfører «utenlandske operasjoner» mot kinesiske politiske dissidenter og individer som ikke støtter Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) – gjennom trusler, utpressinger og tvangsarrestasjoner.

Merkbar økning

Ifølge republikaneren Jim Risch fra Idaho, som sitter i både Senatets etterretningskomité og Senatets utenrikskomité, har det vært en merkbar økning i hendelser hvor den kinesiske regjeringen retter seg mot folk på andre nasjoners jord

– Dette viser at det kinesiske kommunistpartiet ikke er redd for å utøve sin vilje utenfor Kinas grenser, og vi bør gjøre alt vi kan for å motvirke denne oppførselen, sa han til Daily Caller.

Ifølge Conor Healy, sjef for statlig forskning ved videoovervåkingsforskningsorganisasjonen IPVM, gjør Kinas oversjøiske politistasjoner det mulig for KKP å ulovlig overvåke og undertrykke kinesiske dissidenter over hele kloden:

– Jeg har møtt mange individer som har flyktet fra Kina i frykt for livet, som fortsetter å bli trakassert og truet i Canada og i USA, sa han til Daily Caller.

– Disse tingene burde rett og slett ikke få lov til å eksistere, la han til.

