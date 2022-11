annonse

Ukraina planlegger full evakuering av hovedstaden Kyivs 3 millioner innbyggere dersom russerne lykkes i å ødelegge elnettet helt med sin bombing.

Det er sikkerhetssjefen i Kyiv, Roman Tkatsjuk, som sier dette til Washington Post, ifølge NTB.

I løpet av søndag innføres planlagte kutt i strømforsyningen i sju regioner, inkludert Kyiv og Kharkiv, for å avlaste elnettet, som er skjørt etter de vedvarende russiske angrepene.

Lørdag varslet Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko at det kan bli strømbrudd og kutt i vannforsyningen og oppvarmingen i byen som følge av de russiske angrepene.

Han ba byens befolkning om å spare på forsyningene og vurdere å reise fra byen en periode. Men han sa at myndighetene gjør sitt beste for å unngå en slik situasjon.

– Men vi må være åpne. Våre fiender gjør alt de kan for at byen skal bli uten oppvarming, uten strøm. Kort sagt for at vi alle skal dø, sa han lørdag kveld.

Ukraina forsøker å stabilisere elnettet ved å gjennomføre planlagte strømbrudd i noen timer i rullerende deler av byen, og det er opprettet et tusentall varmestuer i tilfelle det sentrale oppvarmingsanlegget slutter å fungere.

Klitsjko anklaget Russlands president for å forsøke å ødelegge Ukraina som nasjon.

– Putin trenger ikke oss ukrainere. Han trenger regionen. Han trenger et Ukraina uten oss, sa Klitsjko.

