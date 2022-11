annonse

En syklist frykter for kapasiteten når matbud opptar plass etter plass på sykkelhotellet ved Oslo S.

– Her er det ni plasser for lastesykler og her ser vi en, to, tre, fire matbud som bruker nesten halvparten av plassene, sier han til Avisa Oslo.

Mannen kaller sin transport en «SUV av en lastesykkel», og den brukes til å levere ungene i barnehagen, dernest parkerer han i sykehotellet og drar på jobb.

For han er sykkelhotellet et flott tilbud, det koster 50 kroner i måneden og gir et trygt sted for den dyre sykkelen. Men utviklingen bekymrer. Han opplever at matbud tar plasser, og han ser flere mistenkelige elsykler og tror at de er ulovlig i Norge.

– Det er en slange i paradiset, for dette er egentlig et kjempegodt tilbud, sier han, og legger til:

– Det er en typisk allmenningens tragedie ved at det er nesten helt åpent eller regler, bare kjør på. Og så kommer det noen inn og tar seg veldig til rette.

Mannen har selv filmet et matbud som ser ut til å kjøre ut av sykkelhotellet på en ulovlig elsykkel.

Bymiljøetaten sier alle er velkomne på sykkelhotellet

– Dette er ikke en ny problemstilling, men så lenge det er elsykler, er de velkomne i sykkelhotellet. Alle typer sykler er velkomne. Om de er modifisert og ulovlige er veldig vanskelig å finne ut, uten å være fagperson. Verken Bymiljøetaten eller vektere på Oslo S har anledning til å kontrollere det. Det er en såpass vanskelig oppgave at tvilen må komme brukerne til gode, svarer Gjert-Henrik Vedeler, som er ansvarlig for sykkelhotellet i Bymiljøetaten til Avisa Oslo.

