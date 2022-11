annonse

Durham, North Carolina. USA er et stort og mangslungent land. Det er egentlig misvisende å kalle det ett land. Amerikas Forente Stater er en konføderasjon av 50 stater med betydelig grad av selvstyre, ikke ulikt EU med sine 27 medlemsland, og minst like kulturelt, politisk og økonomisk mangfoldig, bare med nesten dobbelt så mange medlemsstater.

Det er en smeltedigel av ulike etniske grupper og kulturer fra omtrent alle verdenshjørner. Og som kjent er det mange rare dyr i Arken. Her kan en journalist eller utenlandsk korrespondent finne intervjuobjekter til inntekt for et hvilket som helst narrativ.

Og uansett hvor journalisten måtte komme fra, skal vedkommende ha høy faglig integritet for ikke å servere leserne der hjemme det de helst vil høre, det som selger, det ekstraordinære og det outrerte, og det som stemmer med det rådende narrativ om ‘vi’ og de som er som oss, som de gode, og ‘de andre’, som de slemme.

Og for de norske USA-korrespondentene fra NRK, TV2, Aftenposten og VG som har dekket USA siden 2016 er det, uten unntak, Republikanerne som er de slemme. Dvs. de som stemte på Trump. Altså, halve elektoratet. ‘De foraktelige’, som Hillary Clinton kalte dem. Trumps-soldater, QAnon og de som stormet Kongressen.

De er verre enn nazistene under krigen og russerne i Ukraina til sammen. Egentlig er de både nazister, rasister og putinister samtidig. Og selv om det er statistisk usannsynlig at halvdelen av USA er nazister, rasister og putinister, så passer det med Trump-narrativet og da er det ikke så farlig om det ikke stemmer med virkeligheten.

Fotomontasjene er ikke minst viktige. De bygger opp om stereotypiene.

Mens den gjennomsnittlige demokrat fremstilles som en vanlig vellykket, velkledd og veltalende middelklasseamerikaner, gjerne sekundert av en liberal akademiker fra et prestisjeuniversitet, fremstilles ‘de andre’ i beste fall som aparte på det ene eller andre vis, og helst som alkoholiserte ‘dropouts’ ofte foran fattigslige ‘trailer homes’ med MAGA-cap på hodet, sneip i munnvika, gønner’n på fanget og med Konføderasjonens flagg hengende i bakgrunnen.

Det er ikke direkte løgn. Det finnes slike Trump-tilhengere. På samme måte som det finnes slike velgere både blant Demokratene og de Liberale. Men det er en fabrikkert stereotyp. Disse karikaturene er ikke veldig representative. Løgnen ligger i at de blir presentert som representative uten kontekst og uten motforestillinger.

Det blir både god propaganda, salgstall og klikk av slikt. Det gir gruppetilhørighet og trygghet. Redaksjonene, kommentariatet og forvalterne av høy moral får bekreftet sine narrativ; ‘Ja, det må være slik det henger sammen. For noen foraktelige svin de Trump-folkene er. De er dumme. Det er vi som er de gode.’

Det selger og gir en god følelse, men det har ingen ting med journalistikk å gjøre.

Jeg ikke i tvil om at både Fredrik Græsvik, Tove Bjørgaas og Anders Magnus, og de andre såkalte ‘USA-spesialistene’ selv tror på det vrengebildet de presenterer. Stereotypiene er så til de grader blottet for nyanser, kontekst og kontradiksjon, og så forutsigbare og konsistente at de må være internalisert og dypt forankret i korrespondentes egen forestillingsverden. De tror det er sånn.

Men det stemmer bare ikke overens med virkeligheten.

For den gjennomsnittlige republikaner og Trump-velger ser ikke ut som en tannløs hillbilly eller utilregnelige meth-junkie fra fjellene i Nord-Carolina. De ser ut akkurat som deg og meg. De er hardtarbeidende, noen er rørende gudfryktige og de fleste er stolte av landet sitt uten å være sjåvinistiske. De er ikke rasister, men høflige og vennlige uansett farge og etnisitet.

Det som serveres fra USA på NRK, TV2, i Aftenposten og VG vedrørende mellomvalget i USA, er ikke noe annet enn sosialpornografi og billig politisk propaganda. Og det er nettopp det notoriske Anders Magnus, tidligere USA-korrespondent for NRK serverer i Nettavisen 1.11. under tittelen «Høyreradikale patruljerer valgbokser, utstyrt med automatrifler og militær påkledning.»

“Republikanerne i Arizona nøyer seg ikke med å spre Trumps løgner. Nå går de løs på selve demokratiet,» skriver Anders Magnus og formidler med det Demokratenes hovedbudskap i valgkampen. Han trekker fremuttalelser fra odde republikanere fullstendig ute av kontekst og sammenheng. Ifølge Magnus har høyrefløyen i stor grad overtatt hele det Republikanske partiet.

«Deres mål er ikke å beholde demokratiet i USA, men å sikre seg makten. Uverdige velgere (som ofte betyr svarte, latiner og fattige) skal holdes unna stemmeurnene. Det skal være rett til å bære automatvåpen offentlig, men ingen rett til abort. Rett til å bli styrtrik på andres bekostning, men ingen rett for fattigfolk til helse og sosialhjelp. Rett til å bestemme hva som skal undervises i skolen, særlig når det gjelder å fremme en godt frisert framstilling av slaveriet, raseskillet og kampene for borgerrettigheter i USA.»

Dette er bare tull! Eller nesten bare tull. Abortspørsmålet er fremmed for oss sekulariserte sosialdemokrater fra Norge. Men det er mer nyansert enn det fremstilles som og dreier seg først og fremst om abort i sen fase. Det samme gjelder våpenlovene som har dype historiske og politiske røtter knyttet til borgerrettighetene, konstitusjonen og forholdet til den føderale sentralmakten. Resten er bare tull og ikke noe annet enn narrativstyrt sensasjonsjournalistikk, for å si det vennlig.

Magnus blottlegger ikke bare uvitenhet, men en utstrakt arroganse når han skriver om den amerikanske arbeiderklassen som følte seg «glemt av den Demokratiske eliten i forkant av valget i 2016. Deres stemmer førte til at Trump vant valget, og deretter gjorde han livet enda lettere for de rike i USA. Likevel er det svært mange i arbeiderklassen som fortsatt ser på den bortskjemte ekspresidenten som ‘vår mann’. Mye fordi de liker det røffe språket og tror på alle løgnene hans.»

Dette er bare rør. Folk er ikke dumme. Den amerikanske arbeiderklassen er ikke dum. De stemmer ikke på Trump «fordi de liker det røffe språket og tror på alle løgnene hans.»

De stemte på Trump først og fremst fordi de er lei av hyklerske politikere som bruker politikken til å fylle egne lommer. De stemte på Trump til tross for det røffe språket hans, fordi han ikke er yrkespolitiker og fordi han talte establishment midt i mot. Fordi han ville ‘drain the swamp’.

Dernest stemte de på Trump fordi han representerte håp om noe bedre for en arbeiderklasse som har mistet jobbene sine til Kina og andre lavkostland og for en middelklasse som ikke har sett reallønnsvekst på over 30 år. Og derfor kommer de til å stemme på Trump igjen i 2024.

Nå ved mellomvalget slår Trump-effekten også til en viss grad inn til republikanernes fordel. Samtidig får Republikanerne drahjelp av en åpenbart alderssvekket president og en visepresident som har gått og gjemt seg samt av en katastrofal energipolitikk, som på samme måte som i Europa, har ført til gallopperende bensinpriser og rekordhøy inflasjon.

I den grad en skal tro meningsmålingene, noe en skal være forsiktig med, overtar Republikanerne flertallet i Senatet og trolig også i Representantenes hus på tirsdag.

