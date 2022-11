annonse

Det norskeide redningsskipet Ocean Viking har plukket opp 234 båtmigranter i Middelhavet. Men de får ikke tillatelse til å gå til Italia.

I ti dager har rundt tusen båtmigranter ventet om bord på flere redningsskip. Det er meldt om uvær i området, og organisasjoner ber om en trygg havn for migrantene. Italienske myndigheter har anmodet både Norge og Tyskland om å ta ansvar for menneskene, skriver La Repubblica.

Men begge har sagt nei.

– Hovedansvaret for å koordinere arbeidet med å sikre en trygg havn ligger hos landet som er ansvarlig for søk- og redningsområdet hvor de nødlidende har blitt reddet. Norge har ikke et ansvar etter menneskerettskonvensjonene eller havretten for personer som tas om bord i private norskflaggede skip i Middelhavet», svarte Norge.

Utenriksdepartementet bekrefter overfor Dagsavisen at den norske ambassaden i Roma torsdag besvarte Italias henvendelse om to norskflaggede skip i Middelhavet: «Svært mange mennesker forsøker å ta seg over Middelhavet, og vi anerkjenner jobben Italia gjør for å håndtere denne situasjonen», skriver departementet.

Flere redningsskip driftet av ikke-statlige organisasjoner har i flere år drevet redningsarbeid i Middelhavet. Blant dem er det norskeide redningsskipet Ocean Viking, som jobber for organisasjonen SOS Méditerranée.

Kvinner og barn

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin sier han ikke er i tvil om at Italia vil «respektere folkeretten» og la Ocean Viking anløpe en av sine havner, ifølge La Repubblica.

– Folkeretten er veldig klar, når et skip ber om å få anløpe med skipbrudne om bord, må den tryggeste og nærmeste havnen ta dem imot. I dette tilfellet: Italia, sa han.

Darmanin sa videre at Frankrike sammen med Tyskland har gitt Italia beskjed om at hvis Ocean Viking får legge til kai i landet, vil de ta imot en del av migrantene. Han trakk fram kvinner og barn.

