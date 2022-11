annonse

«Papirløse» må «få leve et verdig liv med grunnleggende rettigheter», mener Venstre-medlem.

– Forestill deg en tilværelse uten tilgang på nødvendig helsehjelp, bank-ID og muligheten til å arbeide og reise. Dette er hverdagen til «Kaveh» og flere andre − de såkalte papirløse, skriver medlemmet i Kistiansand Venstre i Fædrelandsvennen, og fortsetter:

– Papirløse kan oppholde seg i landet uten å ha søkt asyl eller ha fått avslag på sin asylsøknad. I 2020 var det 729 personer med utreiseplikt i norske asylmottak, men ikke alle bor i mottak. Utfordringen er at papirløse ikke kan sendes ut av landet. Hvorfor? Fordi myndighetene må være sikre på asylsøkerens identitet for å tvangsreturnere dem.

Medlemmet skriver at under 10 prosent av asylsøkerne i Norge kan dokumentere sin identitet.

– Etter en lovendring i 2010 og ny praksis for fornyelse av skattekort i 2011 kan ikke papirløse arbeide. Arne Viste har kjempet for en oppklaring av myndighetenes rettsgrunnlag for å nekte papirløse retten til arbeid, skriver venstre-medlemmet, og fortsetter:

– Norge tilbyr i motsetning til land som Sverige, Tyskland og Nederland ikke utvidet helsehjelp til papirløse. En FN-komité slo i 2020 fast at Norge derfor bryter menneskerettigheter.

Det finnes ingen nasjonal politikk for å ivareta papirløse, skriver medlemmet, og det selv om det har vært debattert i Stortinget.

– Det er etter min mening kritikkverdig at ansvaret for papirløse overlates til kommunene, uten nasjonale føringer for oppfølging. Dette er nødvendig når realiteten er at papirløse oppholder seg i Norge i lang tid, ja kanskje hele livet, fordi identiteten deres ikke lar seg avklare og fordi det dermed mangler systemer for å returnere dem, skriver Venstre-medlemmer, og fortsetter:

– Disse menneskene må i det minste få leve et verdig liv med grunnleggende rettigheter.

