annonse

Det var ventet at regjeringen i statsbudsjettet skulle komme med nye forslag for å øke elbilandelen i leasing- og varebilmarkedet, sier Norsk elbilforening.

I stedet kom regjeringen med forslag om avgifter, slik som vektavgift og avvikling av miljørabatten, både i omregistreringsavgiften og firmabilbeskatningen, samt en svekkelse av miljørabatten i bomringen.

─ Alle svekkelsene i elbilpolitikken bekymrer meg. Folk flest kjøper bil i bruktbilmarkedet. Når regjeringen sluser nye forurensende biler ut på veiene via leasing, så hindrer man folk flest i bruktbilmarkedet tilgang til klimateknologi om noen år, sier Christina Bu i Norsk elbilforening til elbil.no.

annonse

Les også: Slik tjener du på elbil-bølgen (+)

Bu sier at for å kutte utslippene av klimagasser mye nok, er det avgjørende at vi når målet om et utslippsfritt nybilsalg i 2025.

– I stedet kommer regjeringen i statsbudsjettet med en rekke forslag som vil svekke konkurransekraften til de utslippsfrie bilene, sier hun, og legger til:

annonse

– Vi i Elbilforeningen vil advare regjeringen mot å tro at elbilsalget går av seg selv.

Les også: Norsk elbilforening: Høye strømpriser er ikke bærekraftig

Bu sier videre at vanlige folks økonomi har blitt mye strammere med både økt rente, strømpris og generell inflasjon. Hun mener det da blir mer krevende å gjøre miljøvennlige valg.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT