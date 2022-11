annonse

Forsker på høyreekstremisme ved Politihøgskolen, Jacob Aasland Ravndal, mener at Den nordiske motstandsbevegelsen har nærmest kollapset i Norge.

34 personer fra Den nordiske motstandsbevegelsen ble pågrepet under en demonstrasjon i Oslo sentrum, etter å ha nektet å følge politiets pålegg. Bare fire av dem var nordmenn.

– Det sier sitt om hvor vanskelig det er å rekruttere til denne gruppa her i landet når så få nordmenn er involvert i en mobilisering foran Stortinget, sier Jacob Aasland Ravndal ved Politihøgskolen til Dagsavisen, og legger til:

annonse

– Det har nok vært et poeng å vise seg frem. Den nordiske motstandsbevegelsen er nok her ute etter to ting, å få oppmerksomhet og gjennom det å rekruttere til organisasjonen.

Les også: Finsk høyesterett forbyr Den nordiske motstandsbevegelsen

Ravndal forteller at Den nordiske motstandsbevegelsen er provoserende, helt på grensen av hva politiet kan tillate. De er konfronterende, voldsberedte og slåss gjerne hvis de kan påberope seg å handle i selvforsvar. De svenske aktivistene som var i Oslo på lørdag skal ha vært med på tilsvarende aksjoner tidligere.

annonse

– Men de pleier ikke å maskere seg, som kan tyde på at det var et ønske om å skape usikkerhet rundt hvem som deltok og hvor mange nordmenn som egentlig er aktive i organisasjonen, tror Ravndal.

Les også: Rødt-politiker ut mot nazi-marsjen: – Sånt svineri er ikke velkomment

2015 var det et lederskifte og de ønsket mer synlighet. De begynte å gjennomføre flere demonstrasjoner, også i Norge, som den i Kristiansand i 2017. I Sverige har de forsøkt å etablere et politisk parti.

Svenskene og de få danskene som demonstrerte i Oslo forrige uke forsøkte, ifølge Ravndal, å fremstille det som at bevegelsen er langt større og mer aktiv i Norge enn hva den faktisk er.

– Det var neppe intensjonen å avsløre hvor få nordmenn som var involvert, sier han.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT