Tesla-eier Elon Musk oppfordrer amerikanerne til å stemme på republikanere ved mellomvalget tirsdag.

Musk oppfordrer selvstendig tenkende uavhengige velgere til å stemme på republikanske kandidater på det sosiale mediet Twitter, som han nylig kjøpte.

– Delt makt demper de verste overdrivelsene til begge partier. Derfor anbefaler jeg å stemme for en republikansk kongress, siden presidenten er fra Demokratene, tvitret Musk.

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.

«Splittelse og hat»

Allerede i mai i år kunngjorde Musk på Twitter at han ville stemme på Republikanerne, etter å ha stemt på Demokratene i alle år. Han kalte Demokratene for «partiet for splittelse og hat».

– Tidligere stemte jeg på demokratene, fordi de var (for det meste) vennlighetspartiet. Men de har blitt partiet for splittelse og hat, så jeg kan ikke lenger støtte dem og vil stemme republikansk. Se nå deres skitne triks-kampanje mot meg utfolde seg…» og legger til en filmpopcorn-emoji for å understreke.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.

But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.

Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿

— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022