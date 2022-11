annonse

Tidligere i år påtok Elon Musk seg å betale driften av 1.300 satellitt-mottakere som var stilt til rådighet for den ukrainske hæren.

Mottakerne, som tar inn signaler fra satellitt-nettverket Starlink, eies og drives av Musks romfartsselskap SpaceX. Opprinnelig ble de finansiert av Musk som en håndsrekning til Ukraina etter at landet 24. februar ble angrepet av Russland.

I september gjorde Musk det imidlertid klart at terminalene ble for dyre for ham å drifte alene, og bad om at USAs forsvarsdepartement tar mer av regningen. Da skal SpaceX nesten ha brukt opp sin maksgrense på 100 millioner dollar.

annonse

Nå melder CNN at de 1.300 mottakerne som Ukrainas hær har tilgang til er gått offline. En tjenestemann i departementet sier at «alle i denne bygningen vet at vi kommer til å betale» for driften, som skal ligge på rundt 32,5 millioner kroner i måneden. Selve terminalene ble kjøpt av Ukraina fra et britisk firma i mars 2022.

