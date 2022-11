annonse

Stillehavsflåtens 155. marine-infanteribrigade holder vanligvis til i Primorskij kraj, helt øst i Russland, nord for Nord-Korea og Japan.

Men som så mange andre militæravdelinger, ikke minst den 200. motoriserte infanteribrigade fra Murmansk oblast nær den norske riksgrensen, er de blitt sendt til slagmarken i Ukraina. Og nesten blitt utslettet.

Focus.de beskriver den 155. marine-infanteribrigade som en eliteenhet. Men nå murrer det i soldatenes rekker. Grunnen er at brigaden skal ha mistet 300 mann på bare fire dager. Det går ut over motivasjonen.

I et brev på Telegram til Primorskij krajs guvernør Oleg Kozjemjako skal brigaden, eller rettere sagt restene av den, ha uttrykt sin misnøye med situasjonen. Og de legger skylden på de befalshavende.

Kritikken sentrerer seg rundt den «uforståelige offensiven» rundt den lille, men for tiden mye omtalte landsbyen Pavlivka i Donetsk oblast, hvor «rundt 300 mann er tapt – død, såret og forsvunnet» sammen med halvparten av brigadens stridsvogner og andre kjøretøy. Men uenigheten er muligens ikke bare av militærfaglig art. I brevet kan man også ane etniske spenninger mellom soldater og befal.

Brevets forfattere hevder nemlig at «general Muradov» og «hans landsmann og kompis Akhmedov» henholdsvis er mest opptatt av å gjøre seg fortjent til premie fra generalstaben og utmerkelsen Helt av Russland. Ifølge beskyldningene skal begge ha omtalt «folkene» som «kjøtt». Muradov betyr Murats slekt, og viser til general Rustam Muradov av dagestansk fødsel. Akhmedov kommer av navnet Akhmet.

Elitesoldatene krever nå en uavhengig granskning ved en kommisjon uten medlemmer fra Forsvarsdepartementet. I et svarinnlegg på Telegram innrømmer guvernør Kozjemjako at brigaden har hatt tunge kamper, men mener samtidig at tapstallene «ikke på langt nær» er så høye som brevet formidler. Kozjemjako lover videre at de militære påtalemyndighetene er blitt tilkalt for å etterforske forholdet.

