– Slaget om Kherson vil avgjøre utfallet av konflikten mellom Moskva og Kyiv, sier Aleksander Vucic.

I et intervju med den serbiske TV-kanalen Pink TV søndag, sammenlignet Vucic det forventede kommende slaget om Kherson mellom russiske og ukrainske styrker med slaget ved Stalingrad under Annen verdenskrig. Han advarte om at etterskjelv fra kampene ville merkes langt utenfor konfliktsonen.

– Utfordrende tider ligger foran oss. Neste vinter vil bli enda tøffere enn denne fordi vi står overfor slaget ved Stalingrad – det avgjørende slaget i konflikten i Ukraina, slaget om Kherson, sa han

Vucic spådde at begge sider i krigen sannsynligvis vil utplassere tusenvis av stridsvogner, fly og artilleri i kampen om nøkkelbyen.

– Vesten tror de vil være i stand til å ødelegge Russland på den måten, mens Russland tror at de vil være i stand til å forsvare det de har oppnådd ved starten av krigen og avslutte den, sa den serbiske lederen.

De massive kampene i Kherson «kommer til å skape ytterligere problemer overalt,» advarte Vucic videre.

Blodig slag

Stalingrad var det største og blodigste slaget under Annen verdenskrig, og viste seg å bli et vendepunkt i konflikten. Ifølge noen estimater resulterte kampene mellom Sovjetunionen og Nazi-Tyskland mellom august 1942 og februar 1943 i opptil to millioner ofre, med mer enn en million døde.

Russland har allerede iverksatt planer for å forsvare Kherson fra et mulig ukrainsk angrep, da Moskva i forrige måned begynte å flytte sivile fra byen. Mens Moskva kaller det «evakueringer», kaller Kyiv det for «deportasjoner» og mener at det utgjør krigsforbrytelser.

Den ukrainske regjeringen har gjort gjenerobringen av Kherson til et av sine hovedmål, etter å ha planlagt en storstilt offensiv mot byen i flere måneder. Etter å ha sakte men sikkert gjenerobret territorium i utkanten av Kherson i løpet av de siste månedene, har Kyivs offensiv mot byen derimot bremset opp de siste ukene.

Søndag advarte Kirill Stremousov, nestlederen for den regionale russisk-vennlige administrasjonen, at Ukraina hadde «utplassert flere og flere pansrede kampvogner (APC-er) og stridsvogner» nær Kherson i det som kan være forberedelsene på en ny offensiv.

Annekteringer

Byen Kherson ved elven Dnepr kom under russisk kontroll bare dager etter at Moskva iverksatte sin invasjon av Ukraina i slutten av februar.

Kherson-regionen ble offisielt erklært en del av den russiske staten i begynnelsen av oktober, sammen med Zaporizjzja-regionen og «folkerepublikkene» Donetsk og Lugansk, etter at disse territoriene ble annektert av Moskva etter at såkalte «folkeavstemninger» ble holdt.

